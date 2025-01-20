“Це небезпечний момент”: Коваленко прогнозує тяжкі бої на Харківщині
Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко пояснив, навіщо росіяни намагаються розширити зону контролю на Борівському напрямку.
“Зараз їм досить складно продовжувати рух з Колісниківки та Кругляківки. Тобто вихід на річку Оскіл, по факту, по її лівому берегу не дає можливості росіянам зараз розпочати більш інтенсивний рух на південь та північ – у принципі, вони мали такі плани. Тому зараз відбувається процес розширення флангів і розширення зон удару, відповідно, на південній частині їх руху в напрямку на Борову”, – зазначив аналітик.
І такий розвиток подій він назвав “небезпечним моментом”.
“Особливо якщо рахувати той факт, що на Лимано-Купʼянській вісі, особливо на Купʼянському напрямку, діє 1-ша танкова армія, яка максимально забезпечена механізованими компонентами. Мабуть, це на сьогодні найбільш укомплектоване формування, яке має достатньо механізованих компонентів, ніж будь-які інші загальновійськові армії або будь-яке інше формування. Тому небезпека полягає у тому, що росіяни можуть саме на цьому напрямку найближчим часом відновити достатньо інтенсивні механізовані штурми”, – акцентував Коваленко.
Відео: OBOZ.UA
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 09:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко пояснив, навіщо росіяни намагаються розширити зону контролю на Борівському напрямку.".