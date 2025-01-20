Електроніку для ракет і БпЛА постачала росіянам компанія з Харківщини – СБУ

Підприємство з Харківщини спільно з компаніями з Чернівецької та Одеської областей в обхід міжнародних санкцій постачало в Росію електронні компоненти для виробництва ракет та безпілотників, інформують у СБУ.

«Йдеться про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована у РФ та виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, котрі використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу «Х-101», «Калібр» та «Іскандер-К». Частина цих плат використовується також для систем наведення дронів-камікадзе, реактивних установок залпового вогню «Торнадо-Г» та бортової навігації ударно-розвідувального вертольота Ка-52», – пояснили у Службі безпеки.

Відповідно до матеріалів справи, фігуранти підмінили кінцевого споживача цієї продукції. Вони відправляли електроніку підконтрольній компанії на Близькому Сході, яка перебуває під міжнародними санкціями, а звідти – підсанкційній російській компанії. Кінцевими споживачами були стратегічні держпідприємства РФ та підприємства, що працюють у структурі військово-промислового комплексу Росії, зокрема АТ «СпецТехМаш».

Лише протягом літа 2022 року учасники схеми переправили до РФ понад 1,5 тисячі найменувань мікроелектроніки на більш ніж 600 тисяч доларів. Факти використання росіянами українських мікрочипів та електроплат підтверджені висновками професійних експертиз, зроблених на підставі вивчення уламків російських ракет та дронів, наголосили у СБУ.

У ході обшуків у посадовців компанії силовики знайшли речові докази їхньої роботи на користь Кремля. Одного з фігурантів затримали, у нього знайшли російський паспорт. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресорці, вчинене організованою групою). Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За цією ж статтею готують повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.