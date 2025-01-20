Электронику для ракет и БпЛА поставляла россиянам компания с Харьковщины — СБУ
Предприятие с Харьковщины совместно с компаниями из Черновицкой и Одесской областей в обход международных санкций поставляло в Россию электронные компоненты для производства ракет и беспилотников, информируют в СБУ.
«Речь идет о компаниях, входящих в крупную международную корпорацию. Она основана в РФ и производит уникальные микрочипы и электронные платы, которые используются в системах навигации и управления баллистических и крылатых ракет типа «Х-101», «Калибр» и «Искандер-К». Часть этих плат используется также для систем наведения дронов-камикадзе, реактивных установок залпового огня «Торнадо-Г» и бортовой навигации ударно-разведывательного вертолета Ка-52», — пояснили в Службе безопасности.
Согласно материалам дела, фигуранты подменили конечного потребителя этой продукции. Они отправляли электронику подконтрольной компании на Ближнем Востоке, которая находится под международными санкциями, а оттуда — подсанкционной российской компании. Конечными потребителями были стратегические госпредприятия РФ и предприятия, работающие в структуре военно-промышленного комплекса России, в частности АО «СпецТехМаш».
Только в течение лета 2022 года участники схемы переправили в РФ более 1,5 тысячи наименований микроэлектроники на более чем 600 тысяч долларов. Факты использования россиянами украинских микрочипов и электроплат подтверждены выводами профессиональных экспертиз, сделанных на основании изучения обломков российских ракет и дронов, подчеркнули в СБУ.
В ходе обысков у должностных лиц компании силовики нашли вещественные доказательства их работы в интересах Кремля. Одного из фигурантов задержали, у него нашли российский паспорт. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой). Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По этой же статье готовят сообщения о подозрении другим участникам схемы.
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- Категории: Украина, Харьков, Экономика; Теги: дрони, дроны, новости Харькова, ракети, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 17:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприятие с Харьковщины совместно с компаниями из Черновицкой и Одесской областей поставляло в Россию электронные компоненты для производства ракет и беспилотников".