Новий безпілотник збили над Харківщиною – перші підсумки роботи ППО цьогоріч
Фото: 3-я ОШБр ЗСУ
Про результати роботи за перші кілька тижнів 2025 року розповіли у 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ.
Зокрема, пишуть військові, у 2025 році вже встигли знищити 22 ворожі БПЛА у небі над Харківською областю.
“Серед них новенький БПЛА-розвідник «СКАТ 350М». А ще «Shahed-136», він же «Герань-2». Баражуючий боєприпас «ZALA Lancet». Крила «Орлан-10», «ZALA-Z16», «Supercam-S350». Та «Mavic». Кожна збита ціль — наша врятована гармата і піхотинці на передових позиціях“, – уточнили військові.
Деякі БПЛА летіли атакувати українські міста в глибокому тилу, інші ж стежили за пересуванням техніки ЗСУ, а також полювали на бійців.
Відео: 3-я ОШБр ЗСУ
Читайте також: В ISW не підтверджують успіхи росіян на Куп’янщині – подробиці
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ЗСУ, пво, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новий безпілотник збили над Харківщиною – перші підсумки роботи ППО цьогоріч»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 10:28;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати роботи за перші кілька тижнів 2025 року розповіли у 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ.".