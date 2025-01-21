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Новий безпілотник збили над Харківщиною – перші підсумки роботи ППО цьогоріч

Фронт 10:28   21.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новий безпілотник збили над Харківщиною – перші підсумки роботи ППО цьогоріч Фото: 3-я ОШБр ЗСУ

Про результати роботи за перші кілька тижнів 2025 року розповіли у 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ.

Зокрема, пишуть військові, у 2025 році вже встигли знищити 22 ворожі БПЛА у небі над Харківською областю.

Серед них новенький БПЛА-розвідник «СКАТ 350М». А ще «Shahed-136», він же «Герань-2». Баражуючий боєприпас «ZALA Lancet». Крила «Орлан-10», «ZALA-Z16», «Supercam-S350». Та «Mavic». Кожна збита ціль — наша врятована гармата і піхотинці на передових позиціях“, – уточнили військові.

Деякі БПЛА летіли атакувати українські міста в глибокому тилу, інші ж стежили за пересуванням техніки ЗСУ, а також полювали на бійців.

Відео: 3-я ОШБр ЗСУ

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Новий безпілотник збили над Харківщиною – перші підсумки роботи ППО цьогоріч»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 10:28;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати роботи за перші кілька тижнів 2025 року розповіли у 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ.".