Новий безпілотник збили над Харківщиною – перші підсумки роботи ППО цьогоріч

Про результати роботи за перші кілька тижнів 2025 року розповіли у 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ.

Зокрема, пишуть військові, у 2025 році вже встигли знищити 22 ворожі БПЛА у небі над Харківською областю.

“Серед них новенький БПЛА-розвідник «СКАТ 350М». А ще «Shahed-136», він же «Герань-2». Баражуючий боєприпас «ZALA Lancet». Крила «Орлан-10», «ZALA-Z16», «Supercam-S350». Та «Mavic». Кожна збита ціль — наша врятована гармата і піхотинці на передових позиціях“, – уточнили військові.

Деякі БПЛА летіли атакувати українські міста в глибокому тилу, інші ж стежили за пересуванням техніки ЗСУ, а також полювали на бійців.

Відео: 3-я ОШБр ЗСУ