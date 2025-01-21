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БПЛА “Молния” прилетів по Харкову, є постраждалі – деталі (доповнено)

Події 11:42   21.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
БПЛА “Молния” прилетів по Харкову, є постраждалі – деталі (доповнено) Фото: pixabay.com

Вибухи в місті пролунали близько 11:00. Як виявилось, по Харкову вдарили безпілотником.

Доповнено об 11:42. Мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

“На дану хвилину до лікарів звернулася одна людина з гострою реакцією на стрес”, – додав міський голова

Доповнено об 11:37. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по місту вдарили “Шахедом”.

“Внаслідок обстрілу БпЛА типу «ШАХЕД» пошкоджено гаражі, один зруйновано, пошкоджено один легковий автомобіль та вікна гуртожитку. Інформація про постраждалих не надходила”, – зазначив Синєгубов.

Доповнено об 11:35. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що прилетіло в районі щільної житлової забудови.

“Попередньо зруйновано гараж, постраждали кілька автівок, у будинках навколо вибиті шибки. За наявною на зараз інформацією – без постраждалих”, – написав мер.

Перші подробиці обстрілу повідомив мер Ігор Терехов. Він уточнив, що, попередньо, БПЛА впав у Шевченківському районі.

Маємо попередню інформацію про удар по місту БПЛА у Шевченківському районі, ймовірно «Молниею».  Зараз уточнюємо місце удару та наслідки“, – написав міський голова.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 11:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в місті пролунали близько 11:00. Як виявилось, по Харкову вдарили безпілотником.".