БПЛА “Молния” прилетів по Харкову, є постраждалі – деталі (доповнено)
Вибухи в місті пролунали близько 11:00. Як виявилось, по Харкову вдарили безпілотником.
Доповнено об 11:42. Мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.
“На дану хвилину до лікарів звернулася одна людина з гострою реакцією на стрес”, – додав міський голова
Доповнено об 11:37. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по місту вдарили “Шахедом”.
“Внаслідок обстрілу БпЛА типу «ШАХЕД» пошкоджено гаражі, один зруйновано, пошкоджено один легковий автомобіль та вікна гуртожитку. Інформація про постраждалих не надходила”, – зазначив Синєгубов.
Доповнено об 11:35. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що прилетіло в районі щільної житлової забудови.
“Попередньо зруйновано гараж, постраждали кілька автівок, у будинках навколо вибиті шибки. За наявною на зараз інформацією – без постраждалих”, – написав мер.
Перші подробиці обстрілу повідомив мер Ігор Терехов. Він уточнив, що, попередньо, БПЛА впав у Шевченківському районі.
“Маємо попередню інформацію про удар по місту БПЛА у Шевченківському районі, ймовірно «Молниею». Зараз уточнюємо місце удару та наслідки“, – написав міський голова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, обстріл, прилет;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 11:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в місті пролунали близько 11:00. Як виявилось, по Харкову вдарили безпілотником.".