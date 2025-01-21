Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова
Предварительно, армия РФ ударила по Харькову модифицированным БпЛА «Молния-2», сообщил мэр города Игорь Терехов на месте попадания.
«Это более модифицированный тип «Молнии», он несет больше заряда, большей мощностью. Кроме этого, хочу сказать, что мы на мониторах уже видим, когда летит «Молния», и мы видим, и предупреждаем», — сказал мэр.
Он добавил, что попадание зафиксировано возле гаражей.
«К сожалению, есть один пострадавший – это острая реакция на стресс, кроме этого разрушенный гараж, выбиты окна общежития, кроме этого электросеть тоже пострадала», – отметил Терехов.
Мэр добавил, что сейчас на месте удара работают коммунальщики. Выбито более 20 окон. Также специалисты возобновляют электросеть.
Видео: Харьковский горсовет
Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 11:00. Как оказалось, по Шевченковскому району ударил БпЛА. Известно об одном пострадавшем.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, Игорь Терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 13:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, армия РФ ударила по Харькову модифицированным БпЛА «Молния-2», сообщил мэр города Игорь Терехов на месте попадания.".