Live
  • Вт 21.01.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 42.16
  • EUR 43.5

Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова

Происшествия 13:09   21.01.2025
Виктория Яковенко
Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова Скриншот

Предварительно, армия РФ ударила по Харькову модифицированным БпЛА «Молния-2», сообщил мэр города Игорь Терехов на месте попадания.

«Это более модифицированный тип «Молнии», он несет больше заряда, большей мощностью. Кроме этого, хочу сказать, что мы на мониторах уже видим, когда летит «Молния», и мы видим, и предупреждаем», — сказал мэр.

Он добавил, что попадание зафиксировано возле гаражей.

«К сожалению, есть один пострадавший – это острая реакция на стресс, кроме этого разрушенный гараж, выбиты окна общежития, кроме этого электросеть тоже пострадала», – отметил Терехов.

Мэр добавил, что сейчас на месте удара работают коммунальщики. Выбито более 20 окон. Также специалисты возобновляют электросеть.

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 11:00. Как оказалось, по Шевченковскому району ударил БпЛА. Известно об одном пострадавшем.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
БПЛА «Молния» прилетел по Харькову, есть пострадавшие – детали (дополнено)
БПЛА «Молния» прилетел по Харькову, есть пострадавшие – детали (дополнено)
21.01.2025, 11:42
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
21.01.2025, 09:26
Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории
21.01.2025, 06:00
Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова
Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова
21.01.2025, 13:09
Новости Харькова — главное за 21 января: раненые копы, ударила «Молния-2»
Новости Харькова — главное за 21 января: раненые копы, ударила «Молния-2»
21.01.2025, 14:09
«Легкий способ» получить водительские права: изюмчанину вручили подозрение
«Легкий способ» получить водительские права: изюмчанину вручили подозрение
21.01.2025, 15:32

Новости по теме:

16:20
Дрон РФ попал возле авто полиции на Купянщине: какие травмы получили копы
15:36
Остатки БпЛА «Молния» обнаружили в Харькове: враг атаковал Салтовку
19:16
Прокуратура показала последствия обстрела Харькова БпЛА «Молния» 16 января 📹
18:31
Большая угроза для Волчанска: подробно в обзоре фронта от МГ «Объектив»
12:34
Терехов предположил, зачем россияне бьют по Харькову БпЛА «Молния» (видео)

Вы читали новость: «Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 13:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, армия РФ ударила по Харькову модифицированным БпЛА «Молния-2», сообщил мэр города Игорь Терехов на месте попадания.".