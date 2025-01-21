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Більш потужним БпЛА «Молния-2» вдарила РФ по Харкову вранці: дані Терехова

Події 13:09   21.01.2025
Вікторія Яковенко
Більш потужним БпЛА «Молния-2» вдарила РФ по Харкову вранці: дані Терехова Скриншот

Попередньо, армія РФ вдарила по Харкову модифікованим БпЛА «Молния-2», повідомив мер міста Ігор Терехов на місці влучання.

«Це більш модифікований тип «Молнии», він несе більше заряду, більшою потужністю. Крім цього, хочу сказати, що ми на моніторах вже бачимо, коли летить «Молния», і ми бачимо, і попереджаємо», – сказав мер.

Він додав, що влучання зафіксували біля гаражів.

«На жаль, є один постраждалий – це гостра реакція на стрес, крім цього зруйнований гараж, вибиті вікна гуртожитку, крім цього електромережа теж постраждала», – зазначив Терехов.

Міський голова додав, що наразі на місці удару працюють комунальники. Вибито понад 20 вікон. Також фахівці відновлюють електромережу.

Відео: Харківська міськрада

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 11:00. Як виявилось, по Шевченківському району вдарив БпЛА. Відомо про одного постраждалого.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 13:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, армія РФ вдарила по Харкову модифікованим БпЛА «Молния-2», повідомив мер міста Ігор Терехов на місці влучання.".