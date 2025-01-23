“Це справжній терор”: Беседін про добу в Куп’янській громаді
В етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін розповів, як минула доба на Куп’янщині, а також – про життя у прифронтовому місті.
Він уточнив, що ситуація у громаді – вкрай важка, ворог б’є регулярно із різних видів озброєння.
“За добу ворог застосував понад 20 КАБ в напрямку міста Купʼянськ, Купʼянської громади. По напрямку Куп’янському це тільки ті, що можна було зафіксувати і внести в Реєстр досудових розслідувань. В тому числі артилерія, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, БПЛА “Молнии”, які ворог застосовує і фактично б’є по центральних логістичних шляхах, контролюючи їх. Це справжній терор, терор цивільного населення, який чинить ворог, тому що зараз в громаді перебуває велика кількість людей, цивільних людей. Понад три тисячі, три тисячі 200 людей, які залишаються, які живуть. І цим терором ворог робить неможливим доставлення гуманітарних вантажів і багато послуг, які вони могли отримувати і повинні отримувати у себе вдома“, – зазначив Беседін.
Проте, наголосив начальник МВА, Куп’янськ живе – люди контролюють роботу різних підприємств, комунікацій, забезпечують місто необхідними для життя базовими послугами.
“Не зважаючи на два кілометри від лінії фронту, Купʼянськ намагається жити, працювати і робити все можливе для тих людей, які залишаються там. І найголовніше – бути надійним тилом для наших хлопців і дівчат. Працюють лікарні, працюють аптеки, магазини, працює автобусне сполучення. На зараз, не зважаючи на ту ситуацію, складну з обласним центром, з Харковом, працюють структурні підрозділи Купʼянської міської ради, комунальні підприємства здійснюють свою діяльність. Критичний напрямок – це енергетики, газовики, які щодня героїчно ремонтують те, що ворог нищить, завдячуючи ним, завдячуючи працівникам водоканалу, комунальникам, та всім, хто працює в Купʼянську, лікарям. Є світло, є газ, є вода, є ті послуги, які вкрай важливі“, – додав Беседін.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Події, Фронт, Харків; Теги: Беседин, бои, куп'янск, Купянщина, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 08:02;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін розповів, як минула доба на Куп’янщині, а також – про життя у прифронтовому місті.".