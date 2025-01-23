РФ заявляє про окупацію Западного, успіхи біля Дворічної та Лозової – дані ISW

Протягом останніх кількох днів окупанти продовжують атакувати на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямку. Як стверджують в Інституті вивчення війни (ISW), – марно.

Напередодні Міноборони РФ заявило, що росіяни захопили Западне на Куп’янщині. Також ворог повідомив і про інші успіхи на цьому напрямку.

“22 січня російські мілблогери заявили, що російські війська просунулися на північ і південь від Западного, а також на південь і в центральну Дворічну (на північний схід від Куп’янська). Проте ISW не знайшло підтвердження цих тверджень. Російські сили продовжували наземні атаки на північ від Куп’янська поблизу Дворічної та Кутьківки та на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки 21 і 22 січня. Російський блогер заявив 22 січня, що українські сили контратакують поблизу Вільшан”, – зазначили аналітики.

Також росіяни стверджують, що просунулися на Борівському напрямку в районі Лозової. Однак в ISW не знайшли цьому підтверджень.

“Російські сили продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська 21 і 22 січня, але не просунулися”, – додали в Інституті вивчення війни.