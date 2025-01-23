РФ заявляет об оккупации Западного, успехах у Двуречной и Лозовой – данные ISW

В течение последних нескольких дней оккупанты продолжают атаковать на Харьковском, Купянском и Боровском направлении. Как утверждают в Институте изучения войны (ISW), – безуспешно.

Накануне Минобороны РФ заявило, что россияне захватили Западное на Купянщине. Также враг сообщил и о других успехах на этом направлении.

«22 января российские блогеры заявили, что российские войска продвинулись к северу и югу от Западного, а также к югу и в центральную Двуречную (к северо-востоку от Купянска). Однако ISW не нашло подтверждения этих утверждений. Российские силы продолжали наземные атаки к северу от Купянска вблизи Двуречной и Кутьковки и к востоку от Купянска вблизи Петропавловки 21 и 22 января. Российский блогер заявил 22 января, что украинские силы контратакуют вблизи Ольшан (к северо-востоку от Купянска)», – отметили аналитики.

Также россияне утверждают, что продвинулись на Боровском направлении в районе Лозовой. Однако в ISW не нашли этому подтверждений.

«Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска 21 и 22 января, но не продвинулись», – добавили в Институте изучения войны.