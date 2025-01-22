Россияне сегодня забрасывали КАБами Купянщину: есть «прилеты» по предприятиям
Военные РФ 22 января активно применяли авиацию на Купянском направлении. Попадания КАБов зафиксировали по предприятиям и за пределами населенных пунктов, рассказал в эфире нацмарафона начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.
«Утро началось не очень комфортно, — проинформировал Канашевич. — Была достаточно активно применена авиация. Причем это касалось не только Купянского направления, но и с другой стороны Купянского района — Великого Бурлука и Ольховатской громады. Там есть у нас «прилеты» КАБов по предприятиям и за пределами населенных пунктов. Сейчас информации о пострадавших нет. Есть повреждения на предприятии, но это уже далеко не первый «прилет» на это предприятие, поэтому это просто добавляется к тому, что было. Ну и активно КАБы где-то в 10 часов летели у нас по Заосколью, по населенным пунктам Петропавловка, Подолы, на линии Ковшаровка-Глушковка. Несколько «прилетов» было, все эти «прилеты» были так же за пределами населенных пунктов, поэтому информации сейчас по повреждениям и пострадавшим нет».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Канашечич напомнил, что на левобережье Купянской громады нет электричества, газа, водоснабжения, и эти услуги невозможно восстановить по объективным причинам.
«По другим населенным пунктам, территориям, громадам стараемся быстро восстанавливать. По возможности, конечно. Но свет есть, газ есть, вода подается в Купянске по графику. Важно то, что там, где невозможно ее подать, она завозится, и люди обеспечиваются водой», — рассказал глава РВА.
Он в очередной раз призвал жителей приближенных к фронту населенных пунктов эвакуироваться в более безопасные места.
«Пока есть такая возможность, пока есть возможность приезжать волонтерам, приезжать Красному Кресту, международным организациям, пока есть возможность у ГСЧС, полиции, у местных органов способствовать эвакуации, все же принимать это ответственное решение и выезжать», — добавил Канашевич.
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- Категории: Общество, Фронт, Харьков; Теги: Андрей Беседин, КАБ, купянск, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 19:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ 22 января активно применяли авиацию на Купянском направлении. Попадания КАБов зафиксировали по предприятиям и за пределами населенных пунктов".