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Синегубов: весь день РФ била по Купянщине, за сутки в области десять раненых

Происшествия 08:53   22.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: весь день РФ била по Купянщине, за сутки в области десять раненых скриншот

Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, в течение суток враг бил по Купянскому, Чугуевскому, Богодуховскому, Изюмскому району, а также – по Харькову. 

Около 09:00 прилетело в Купянске – вследствие обстрела города пострадали трое копов, а также гражданские мужчина и женщина. После чего в Чугуевском районе удар РФ повредил частный дом, а 87-летняя женщина получила ранения.

«10:10 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате падения FPV-дрона повреждено авто скорой помощи. 11:38 Купянский р-н, Купянская громада, г. Купянск. В результате обстрела горела временная постройка. 14:53 Купянский р-н, Купянская громада, г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждены 2 дома и 2 легковых автомобиля. Пострадали 3 женщины», – написал Синегубов.

Вечером досталось уже Богодуховскому и Изюмскому району. В Золочеве повреждены два дома, а в селе Борщовка под ударами оказались шесть домов, также известно о пострадавшей 62-летней женщине.

«11:15 м. Харьков, Шевченковский р-н. В результате обстрела БПЛА «Молния-1» поврежден автомобиль, здание общежития и металлический гараж», – добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 08:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, в течение суток враг бил по Купянскому, Чугуевскому, Богодуховскому, Изюмскому району, а также – по Харькову. ".