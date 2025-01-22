Синегубов: весь день РФ била по Купянщине, за сутки в области десять раненых
Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, в течение суток враг бил по Купянскому, Чугуевскому, Богодуховскому, Изюмскому району, а также – по Харькову.
Около 09:00 прилетело в Купянске – вследствие обстрела города пострадали трое копов, а также гражданские мужчина и женщина. После чего в Чугуевском районе удар РФ повредил частный дом, а 87-летняя женщина получила ранения.
«10:10 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате падения FPV-дрона повреждено авто скорой помощи. 11:38 Купянский р-н, Купянская громада, г. Купянск. В результате обстрела горела временная постройка. 14:53 Купянский р-н, Купянская громада, г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждены 2 дома и 2 легковых автомобиля. Пострадали 3 женщины», – написал Синегубов.
Вечером досталось уже Богодуховскому и Изюмскому району. В Золочеве повреждены два дома, а в селе Борщовка под ударами оказались шесть домов, также известно о пострадавшей 62-летней женщине.
«11:15 м. Харьков, Шевченковский р-н. В результате обстрела БПЛА «Молния-1» поврежден автомобиль, здание общежития и металлический гараж», – добавил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бои, обстрелы, синегубов, удары, хова;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 08:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, в течение суток враг бил по Купянскому, Чугуевскому, Богодуховскому, Изюмскому району, а также – по Харькову. ".