Синєгубов: весь день РФ била по Куп’янщині, за добу в області десять поранених

Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, протягом доби ворог бив по Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському району, а також – Харкову.

Близько 09:00 прилетіло по Куп’янську – внаслідок обстрілу міста постраждали троє копів, а також цивільні чоловік та жінка. Після чого в Чугуївському районі удар РФ пошкодив приватний будинок, а 87-річна жінка зазнала поранень.

“10:10 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Купʼянськ. Внаслідок падіння FPV-дрона пошкоджено авто швидкої допомоги. 11:38 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла тимчасова споруда. 14:53 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 2 будинки та 2 легкові автомобілі. Постраждали 3 жінки“, – написав Синєгубов.

Увечері дісталося вже Богодухівському та Ізюмському району. У Золочеві пошкоджені два будинки, а в селі Борщівка під ударами опинилися шість домів, також відомо про постраждалу 62-річну жінку.

“11:15 м. Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу БПЛА «Молния-1» пошкоджено автомобіль, будівлю гуртожитку та металевий гараж”, – додав начальник ХОВА.