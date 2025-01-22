Синєгубов: весь день РФ била по Куп’янщині, за добу в області десять поранених
Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, протягом доби ворог бив по Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському району, а також – Харкову.
Близько 09:00 прилетіло по Куп’янську – внаслідок обстрілу міста постраждали троє копів, а також цивільні чоловік та жінка. Після чого в Чугуївському районі удар РФ пошкодив приватний будинок, а 87-річна жінка зазнала поранень.
“10:10 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Купʼянськ. Внаслідок падіння FPV-дрона пошкоджено авто швидкої допомоги. 11:38 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла тимчасова споруда. 14:53 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 2 будинки та 2 легкові автомобілі. Постраждали 3 жінки“, – написав Синєгубов.
Увечері дісталося вже Богодухівському та Ізюмському району. У Золочеві пошкоджені два будинки, а в селі Борщівка під ударами опинилися шість домів, також відомо про постраждалу 62-річну жінку.
“11:15 м. Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу БПЛА «Молния-1» пошкоджено автомобіль, будівлю гуртожитку та металевий гараж”, – додав начальник ХОВА.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бои, обстріли, сінєгубов, удары, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 08:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, протягом доби ворог бив по Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському району, а також – Харкову. ".