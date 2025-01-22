Затишшя на півночі та активізація РФ на Куп’янщині – бої в області за добу

Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, а також – які населені пункти обстріляв ворог, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На півночі області ворог атакував лише один раз у районі Вовчанська – прорватися йому не вдалося, ЗСУ стримали атаки росіян. Тим часом на Куп’янщині зафіксували десять боїв.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки“, – зазначили у ГШ.

Під ворожими авіабомбами протягом доби опинилися Вовчанські Хутори та Глушківка.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ: