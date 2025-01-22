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Затишшя на півночі та активізація РФ на Куп’янщині – бої в області за добу

Україна 08:18   22.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Затишшя на півночі та активізація РФ на Куп’янщині – бої в області за добу Фото: Генштаб ЗСУ

Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, а також – які населені пункти обстріляв ворог, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На півночі області ворог атакував лише один раз у районі Вовчанська – прорватися йому не вдалося, ЗСУ стримали атаки росіян. Тим часом на Куп’янщині зафіксували десять боїв.

Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки“, – зазначили у ГШ.

Під ворожими авіабомбами протягом доби опинилися Вовчанські Хутори та Глушківка.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ:

Читайте також: Чи захопили Зелений Гай росіяни на Харківщині – відповідь ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 08:18;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, а також – які населені пункти обстріляв ворог, повідомили у Генштабі ЗСУ.".