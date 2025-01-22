Затишье на севере и активизация РФ на Купянщине – бои в области за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
О том, где шли бои в течение суток на Харьковщине, а также – какие населенные пункты обстрелял враг, сообщили в Генштабе ВСУ.
На севере области враг атаковал всего один раз в районе Волчанска – прорваться ему не удалось, ВСУ сдержали все атаки россиян. Тем временем на Купянщине зафиксировали десять боев.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки», – отметили в ГШ.
Под вражескими авиабомбами в течение суток оказались Волчанские Хутора и Глушковка.
Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 08:18;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в течение суток на Харьковщине, а также какие населенные пункты обстрелял враг, сообщили в Генштабе ВСУ.".