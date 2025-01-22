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Затишье на севере и активизация РФ на Купянщине – бои в области за сутки

Украина 08:18   22.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Затишье на севере и активизация РФ на Купянщине – бои в области за сутки Фото: Генштаб ВСУ

О том, где шли бои в течение суток на Харьковщине, а также – какие населенные пункты обстрелял враг, сообщили в Генштабе ВСУ.

На севере области враг атаковал всего один раз в районе Волчанска – прорваться ему не удалось, ВСУ сдержали все атаки россиян. Тем временем на Купянщине зафиксировали десять боев.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки», – отметили в ГШ.

Под вражескими авиабомбами в течение суток оказались Волчанские Хутора и Глушковка.

Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 08:18;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в течение суток на Харьковщине, а также какие населенные пункты обстрелял враг, сообщили в Генштабе ВСУ.".