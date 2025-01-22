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Захватили ли Зеленый Гай россияне на Харьковщине – ответ ISW

Украина 07:28   22.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Захватили ли Зеленый Гай россияне на Харьковщине – ответ ISW

В Институте изучения войны (ISW) уточнили, что оккупанты пытались наступать на Харьковском направлении, однако каких-либо успехов достичь не смогли.

То же самое касается и Купянщины – атаки в районе Двуречной и Петропавловки не увенчались успехом. Продвижений у россиян в этой части области нет.

Тем временем враг начал заявлять о своих «победах» на Боровском направлении.

«Российские источники утверждали, что российские войска захватили Зеленый Гай (к северо-востоку от Боровой) и продвинулись к линии Боровая-Богуславка (к северу от Боровой) и к западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой). Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений», – отметили аналитики.

Кроме того, разногласия по поводу заявлений об оккупации новых украинских территорий возникли и между самими россиянами.

«21 января российский блогер заявил, что заявление Минобороны России от 20 января о том, что российские войска захватили Новоегоровку (юго-восточнее Боровой), неточно и украинские силы все еще удерживают позиции в этом населенном пункте. Российский блогер заявил, что неточный доклад российского МО о захвате Новоегоровки, вероятно, приведет к большим потерям россиян в этом населенном пункте», – передают ISW.

Читайте также: Наступление войск РФ в сторону Боровой: в 3-й ОШБр рассказали об обстановке

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 07:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) уточнили, что оккупанты пытались наступать на Харьковском направлении, однако каких-либо успехов достичь не смогли.".