Захватили ли Зеленый Гай россияне на Харьковщине – ответ ISW
В Институте изучения войны (ISW) уточнили, что оккупанты пытались наступать на Харьковском направлении, однако каких-либо успехов достичь не смогли.
То же самое касается и Купянщины – атаки в районе Двуречной и Петропавловки не увенчались успехом. Продвижений у россиян в этой части области нет.
Тем временем враг начал заявлять о своих «победах» на Боровском направлении.
«Российские источники утверждали, что российские войска захватили Зеленый Гай (к северо-востоку от Боровой) и продвинулись к линии Боровая-Богуславка (к северу от Боровой) и к западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой). Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений», – отметили аналитики.
Кроме того, разногласия по поводу заявлений об оккупации новых украинских территорий возникли и между самими россиянами.
«21 января российский блогер заявил, что заявление Минобороны России от 20 января о том, что российские войска захватили Новоегоровку (юго-восточнее Боровой), неточно и украинские силы все еще удерживают позиции в этом населенном пункте. Российский блогер заявил, что неточный доклад российского МО о захвате Новоегоровки, вероятно, приведет к большим потерям россиян в этом населенном пункте», – передают ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, атаки, бои, институт изучения войны, окупація;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 07:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) уточнили, что оккупанты пытались наступать на Харьковском направлении, однако каких-либо успехов достичь не смогли.".