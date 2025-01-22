Захватили ли Зеленый Гай россияне на Харьковщине – ответ ISW

В Институте изучения войны (ISW) уточнили, что оккупанты пытались наступать на Харьковском направлении, однако каких-либо успехов достичь не смогли.

То же самое касается и Купянщины – атаки в районе Двуречной и Петропавловки не увенчались успехом. Продвижений у россиян в этой части области нет.

Тем временем враг начал заявлять о своих «победах» на Боровском направлении.

«Российские источники утверждали, что российские войска захватили Зеленый Гай (к северо-востоку от Боровой) и продвинулись к линии Боровая-Богуславка (к северу от Боровой) и к западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой). Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений», – отметили аналитики.

Кроме того, разногласия по поводу заявлений об оккупации новых украинских территорий возникли и между самими россиянами.

«21 января российский блогер заявил, что заявление Минобороны России от 20 января о том, что российские войска захватили Новоегоровку (юго-восточнее Боровой), неточно и украинские силы все еще удерживают позиции в этом населенном пункте. Российский блогер заявил, что неточный доклад российского МО о захвате Новоегоровки, вероятно, приведет к большим потерям россиян в этом населенном пункте», – передают ISW.