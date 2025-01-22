Росіяни сьогодні закидали КАБами Куп’янщину: є «прильоти» по підприємствах

Військові РФ 22 січня активно застосовували авіацію на Куп’янському напрямку. Влучання КАБів зафіксували по підприємствах та за межами населених пунктів, розповів в етері нацмарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

“Ранок почався не дуже комфортно, – поінформував Канашевич. – Була достатньо активно застосована авіація. Причому це стосувалося не лише Куп’янського напрямку, а й з іншого боку Куп’янського району – Великого Бурлука і Вільхуватської громади. Там є у нас “прильоти” КАБів по підприємствах і за межами населених пунктів. Наразі інформації щодо постраждалих немає. Є пошкодження на підприємстві, але це вже далеко не перший “приліт” на це підприємство, тому це просто додається до того, що було. Ну й активно КАБи десь о 10-й годині летіли у нас по Заоскіллю, по населених пунктах Петропавлівка, Подоли, на лінії Ківшарівка-Глушківка. Кілька “прильотів” було, всі ці “прильоти” були так само за межами населених пунктів, тому інформації зараз щодо пошкоджень і постраждалих немає”.

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Канашечич нагадав, що на лівобережжі Куп’янської громади немає електрики, газу, водопостачання, і ці послуги неможливо відновити з об’єктивних причин.

“По інших населених пунктах, територіях, громадах намагаємось швидко відновлювати. За можливості, звичайно. Але світло є, газ є, вода подається в Куп’янську за графіком. Важливо те, що там, де неможливо її подати, вона завозиться, і люди забезпечуються водою”, – розповів очільник РВА.

Він вчергове закликав мешканців наближених до фронту населених пунктів евакуюватися в безпечніші місця.

“Поки є така можливість, поки є можливість приїжджати волонтерам, приїжджати Червоному Хресту, міжнародним організаціям, поки є можливість у ДСНС, поліції, у місцевих органів сприяти евакуації, все ж таки приймати це відповідальне рішення і виїжджати”, – додав Канашевич.