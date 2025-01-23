«Это настоящий террор»: Беседин о сутках в Купянской громаде

В эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин рассказал, как прошли сутки на Купянщине, а также – о жизни в прифронтовом городе.

Он уточнил, что ситуация в громаде – крайне тяжелая, враг бьет регулярно из разных видов вооружения.

«За сутки враг применил более 20 КАБ в направлении города Купянск, Купянской громады. По направлению Купянскому – это только те, что можно было зафиксировать и внести в Реестр досудебных расследований. В том числе артиллерия, реактивные системы залпового огня, FPV-дроны, БПЛА «Молнии», которые враг применяет и фактически бьет по центральным логистическим путям, контролируя их. Это настоящий террор, террор гражданского населения. Потому что сейчас в громаде находится большое количество людей, гражданских людей. Более трех тысяч, три тысячи 200 остающихся и живущих людей. И этим террором враг делает невозможным доставку гуманитарных грузов и многие услуги, которые они могли получать и должны получать у себя дома», – отметил Беседин.

Однако, акцентировал начальник ГВА, Купянск живет – люди обеспечивают работы разных предприятий, коммуникаций, обеспечивают город необходимыми для жизни базовыми услугами.

«Несмотря на два километра от линии фронта, Купянск пытается жить, работать и делать все возможное для тех людей, которые остаются там. И самое главное быть надежным тылом для наших ребят. Работают больницы, работают аптеки, магазины, работает автобусное сообщение. Сейчас, несмотря на ту ситуацию, сложную, с областным центром, с Харьковом, работают структурные подразделения Купянского городского совета, коммунальные предприятия осуществляют свою деятельность. Критическое направление – это энергетики, газовики, которые ежедневно героически ремонтируют то, что враг уничтожает, благодаря им, благодаря работникам водоканала, коммунальщикам и всем работающим в Купянске, врачам. Есть свет, есть газ, есть вода, есть услуги, которые крайне важны», – добавил Беседин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»