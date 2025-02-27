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Масштабний обстріл Харкова у лютому 2022-го: хто віддав наказ (фото, відео)

Події 12:16   27.02.2025
Вікторія Яковенко
Масштабний обстріл Харкова у лютому 2022-го: хто віддав наказ (фото, відео) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці ідентифікували чотирьох російських командирів, які, за даними слідства, організували масштабний обстріл Харкова 28 лютого 2022 року. Внаслідок удару загинули вісім людей, серед яких 17-річний хлопець, одна жінка отримала поранення.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що тоді ЗС РФ атакували уламково-фугасними касетними некерованими реактивними снарядами з РСЗВ «Смерч». Під ударами опинились провулок та вулиця 23-го Серпня, вулиці Новопрудна, Сумгаїтська, Отакара Яроша та Клочківська.

«Пошкоджено низку багатоповерхівок. Майже повністю було зруйновано школу: експертизою встановлено, що завдана шкода складає понад 13 млн гривень. Під ударом був і дитячий садок – експерти оцінили пошкодження на суму майже 2,2 млн гривень», – додали правоохоронці.

Відео: Харківська обласна прокуратура

За даними прокуратури, 24 лютого 2022-го в напрямку Харківської області діяли підрозділи угруповання військ ЗС РФ «Запад», сформованого на основі підрозділів західного військового округу (далі – зво), які використовували засоби враження невибіркової дії, зокрема РСЗВ «Смерч».

«28 лютого 2022 року групою вогневого та ядерного ураження штабу зво за безпосереднім керівництвом полковника зс рф – заступника начальника штабу зво – підготовлено рішення про завдання ударів реактивними касетними снарядами з РСЗВ «Смерч». Рішення затверджене безпосередньо генерал-полковником зс рф – командувачем зво та його першим заступником – генерал-лейтенантом зс рф», – встановили правоохоронці.

Вони додали, що полковник ЗС РФ – командир 79-ої реактивної артилерійської бригади зво (в/ч 53956, м. твер) віддав наказ на виконання рішення командування і завдання удару по Харкову.

обстрел Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура
обстрел Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура
обстрел Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура
обстрел Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці заочно повідомили про підозру російським командирам за ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 12:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували чотирьох російських командирів, які, за даними слідства, організували масштабний обстріл Харкова 28 лютого 2022 року. ".