Масштабный обстрел Харькова в феврале 2022-го: кто отдал приказ (фото, видео)

Правоохранители идентифицировали четырех российских командиров, которые, по данным следствия, организовали масштабный обстрел Харькова 28 февраля 2022 года. В результате удара погибли восемь человек, среди которых 17-летний парень, одна женщина получила ранения.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что тогда ВС РФ атаковали обломочно-фугасными кассетными неуправляемыми реактивными снарядами из РСЗО «Смерч». Под ударами оказались переулок и улица 23 августа, улицы Новопрудная, Сумгаитская, Отакара Яроша и Клочковская.

«Поврежден ряд многоэтажек. Почти полностью была разрушена школа: экспертизой установлено, что причиненный ущерб составляет более 13 млн гривен. Под ударом был и детский сад – эксперты оценили повреждение на сумму почти 2,2 млн гривен», — добавили правоохранители.

Видео: Харьковская областная прокуратура

По данным прокуратуры, 24 февраля 2022-го в направлении Харьковской области действовали подразделения группировки войск ВС РФ «Запад», сформированной на основе подразделений западного военного округа (далее – зво), которые использовали средства поражения неизбирательного действия, в частности РСЗО «Смерч».

«28 февраля 2022 года группой огневого и ядерного поражения штаба зво за непосредственным руководством полковника зс рф – заместителя начальника штаба зво – подготовлено решение о нанесении ударов реактивными кассетными снарядами из РСЗО «Смерч». Решение утверждено непосредственно генерал-полковником с РФ – командующим зво и его первым заместителем – генерал-лейтенантом с РФ», — установили правоохранители.

Они добавили, что полковник ВС РФ — командир 79-й реактивной артиллерийской бригады зво (в/ч 53956, г. тверь) отдал приказ на выполнение решения командования и нанесение удара по Харькову.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении российским командирам по ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 438 (военные преступления) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.