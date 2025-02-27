Live
  • Чт 27.02.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 41.64
  • EUR 43.63

Масштабный обстрел Харькова в феврале 2022-го: кто отдал приказ (фото, видео)

Происшествия 12:16   27.02.2025
Виктория Яковенко
Масштабный обстрел Харькова в феврале 2022-го: кто отдал приказ (фото, видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители идентифицировали четырех российских командиров, которые, по данным следствия, организовали масштабный обстрел Харькова 28 февраля 2022 года. В результате удара погибли восемь человек, среди которых 17-летний парень, одна женщина получила ранения.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что тогда ВС РФ атаковали обломочно-фугасными кассетными неуправляемыми реактивными снарядами из РСЗО «Смерч». Под ударами оказались переулок и улица 23 августа, улицы Новопрудная, Сумгаитская, Отакара Яроша и Клочковская.

«Поврежден ряд многоэтажек. Почти полностью была разрушена школа: экспертизой установлено, что причиненный ущерб составляет более 13 млн гривен. Под ударом был и детский сад – эксперты оценили повреждение на сумму почти 2,2 млн гривен», — добавили правоохранители.

Видео: Харьковская областная прокуратура

По данным прокуратуры, 24 февраля 2022-го в направлении Харьковской области действовали подразделения группировки войск ВС РФ «Запад», сформированной на основе подразделений западного военного округа (далее – зво), которые использовали средства поражения неизбирательного действия, в частности РСЗО «Смерч».

«28 февраля 2022 года группой огневого и ядерного поражения штаба зво за непосредственным руководством полковника зс рф – заместителя начальника штаба зво – подготовлено решение о нанесении ударов реактивными кассетными снарядами из РСЗО «Смерч». Решение утверждено непосредственно генерал-полковником с РФ – командующим зво и его первым заместителем – генерал-лейтенантом с РФ», — установили правоохранители.

Они добавили, что полковник ВС РФ — командир 79-й реактивной артиллерийской бригады зво (в/ч 53956, г. тверь) отдал приказ на выполнение решения командования и нанесение удара по Харькову.

обстрел Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители заочно сообщили о подозрении российским командирам по ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 438 (военные преступления) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Приказали разрушить Оскольскую дамбу на Харьковщине — подозрения генералам РФ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 27 февраля: зону эвакуации могут расширить, бои
Новости Харькова — главное за 27 февраля: зону эвакуации могут расширить, бои
27.02.2025, 11:55
Масштабный обстрел Харькова в феврале 2022-го: кто отдал приказ (фото, видео)
Масштабный обстрел Харькова в феврале 2022-го: кто отдал приказ (фото, видео)
27.02.2025, 12:16
Что не заметили харьковчане после атаки россиян, рассказал Терехов
Что не заметили харьковчане после атаки россиян, рассказал Терехов
27.02.2025, 13:02
Синегубов: зону принудительной эвакуации могут расширить – где и в чем причина
Синегубов: зону принудительной эвакуации могут расширить – где и в чем причина
27.02.2025, 11:50
Трое учеников спасли мужчину, который провалился под лед на Харьковщине
Трое учеников спасли мужчину, который провалился под лед на Харьковщине
27.02.2025, 12:43
Сколько лет понадобится, чтобы отстроить Харьков: ответ Терехова
Сколько лет понадобится, чтобы отстроить Харьков: ответ Терехова
27.02.2025, 13:25

Новости по теме:

13:02
Что не заметили харьковчане после атаки россиян, рассказал Терехов
12:16
Масштабный обстрел Харькова в феврале 2022-го: кто отдал приказ (фото, видео)
22:30
Новости Харькова — главное за 26 февраля: взрывы, «прилеты», пострадавшие
18:36
Разбитый особняк в центре Харькова планируют отремонтировать — ХАЦ
15:36
Ехал с фейковыми правами и нарушил ПДД: горе-водитель попался копам в Харькове

Вы читали новость: «Масштабный обстрел Харькова в феврале 2022-го: кто отдал приказ (фото, видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали четырех российских командиров, которые, по данным следствия, организовали масштабный обстрел Харькова 28 февраля 2022 года. ".