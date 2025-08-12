Будівництво фортифікацій на Харківщині: підрядник поверне гроші – що сталося
Внаслідок невиконанних умов договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині підрядника через суд зобов’язали повернути державі майже 900 тисяч гривень.
За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому торік департамент ХОВА та ТОВ уклали договір вартістю понад 22 млн грн на зведення фортифікаційних споруд.
«Для виконання робіт підрядник отримав аванс у розмірі 9,9 млн грн. За умовами договору ці кошти мали бути використані для закупівлі матеріалів, а після завершення робіт – підтверджені актами або повернені у разі залишку», – зазначили правоохоронці.
У прокуратурі підкреслили, що замовник (ХОВА) неодноразово наголошував, що це будівництво має стратегічне значення для обороноздатності регіону, тому строки виконання та цільове використання коштів – критично важливі.
«Однак ТОВ порушило встановлені терміни та не повернуло до бюджету гроші. У зв’язку з цим прокуратура подала позов про стягнення невикористаних коштів, штрафних санкцій та пені», – додали у прокуратурі.
Суд встановив факт порушення умов договору та зобов’язав підрядника повернути державі майже 900 тис. грн, які не були витрачені за контрактом на будівництво укріплень.
Читайте також: 233 млн грн розікрали на Харківщині: облпрокуратура назвала фігурантів
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: фортификации, харківщина, Харьковская областная прокуратура, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Будівництво фортифікацій на Харківщині: підрядник поверне гроші – що сталося»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2025 в 13:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок невиконанних умов договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині підрядника через суд зобов’язали повернути державі майже 900 тисяч гривень.".