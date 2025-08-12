Будівництво фортифікацій на Харківщині: підрядник поверне гроші – що сталося

Внаслідок невиконанних умов договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині підрядника через суд зобов’язали повернути державі майже 900 тисяч гривень.

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому торік департамент ХОВА та ТОВ уклали договір вартістю понад 22 млн грн на зведення фортифікаційних споруд.

«Для виконання робіт підрядник отримав аванс у розмірі 9,9 млн грн. За умовами договору ці кошти мали бути використані для закупівлі матеріалів, а після завершення робіт – підтверджені актами або повернені у разі залишку», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі підкреслили, що замовник (ХОВА) неодноразово наголошував, що це будівництво має стратегічне значення для обороноздатності регіону, тому строки виконання та цільове використання коштів – критично важливі.

«Однак ТОВ порушило встановлені терміни та не повернуло до бюджету гроші. У зв’язку з цим прокуратура подала позов про стягнення невикористаних коштів, штрафних санкцій та пені», – додали у прокуратурі.

Суд встановив факт порушення умов договору та зобов’язав підрядника повернути державі майже 900 тис. грн, які не були витрачені за контрактом на будівництво укріплень.