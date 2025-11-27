Оборудка на фортифікаціях і новий маршрут УЗ з Харкова – підсумки 27 листопада

Черговий скандал із закупівлями для фортифікацій у Харківській області, наслідки обстрілу Старого Салтова, новий маршрут залізницею з Харкова до Німеччини. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 27 листопада.

На Харківщині – черговий скандал через будівництво фортифікацій. Харківський антикорупційний центр заявив, що зараз детективи НАБУ проводять досудове розслідування у справі щодо завищення цін при закупівлі дроту «єгоза». Подробиці дізналися з ухвали Вищого антикорупційного суду. Закуповував «золотий дріт» у дві тисячі двадцять другому та двадцять третьому роках департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА. Він був призначений для будівництва фортифікаційних споруд. Як стверджують аналітики ХАЦ, схема була подібна до аналогічної із закупівлею деревини. ХОВА укладала договір із компанією, що ніколи не виробляла дріт. Йдеться про «Слобожанську будівельну компанію один», яку заснували за півтора місяця до підписання вісімдесятимільйонного договору. Компанія перераховувала гроші іншому підряднику, а вже той – реальному виробнику і кільком фірмам з ознаками фіктивності. На цьому шляху «загубилась» третина від первісної суми. Йдеться про 27 мільйонів гривень. Антикорупціонери заявляють, що ці гроші «вкрали на обороні та легалізували через ТОВки”. Відзначимо, що під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради директор НАБУ Семен Кривонос інформував: у бюро є близько десяти кримінальних проваджень щодо зловживання на фортифікаціях. Зокрема – і стосовно Харківської ОВА. Більше подробиць справи – на сайті медіагрупи «Об’єктив».

Четверо людей постраждали від російських обстрілів на Харківщині. За даними обласної прокуратури, вночі ворожі безпілотники атакували Старий Салтів. Там пошкоджені та зруйновані приватні будинки. У чоловіка та жінки гостра реакція на стрес. Після шостої ранку «прилетіло» по селу Мотузівка в Берестинському районі. Там постраждали жінка та її дванадцятирічний син.

Як довго ще житиме Харківщина з графіками відключень? У Харківобленерго відмовляються дати такий прогноз. Заступник начальника центральної диспетчерської служби Ігор Ілюхін пояснив: «Це залежить не від нас», а від кількості обстрілів та їх наслідків. Зараз ситуація з ударами по енергетиці, за його оцінками, стає все гіршою. Руйнації в регіоні значні – як генеруючого обладнання, так і мереж. Відновлення займає багато часу через потребу замовляти обладнання та чекати, доки його виготовлять. Тож жителям регіону радять запасатися повербанками, зарядними станціями та генераторами.

З Харкова до Німеччини з однією пересадкою. Укрзалізниця запускає новий маршрут. Залізничники повідомили про зміни графіку руху, які відбудуться вже з чотирнадцятого грудня. Серед нових пропозицій – зручний маршрут з Харкова до Праги та Мюнхена. Поїзд номер шістдесят три/шістдесят чотири Харків – Перемишль прибуватиме до польського міста о шістнадцятій п’ятдесят дев’ять, а за годину, здійснивши пересадку, пасажири вже вирушатимуть далі – до Чехії та Німеччини. Пересадки узгоджені в обох напрямках, тож обіцяють, що дорога додому буде не менш зручною, ніж подорож за кордон.