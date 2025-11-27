Як довго Харківщина ще житиме за графіками відключень світла – обленерго

Ситуація в енергосистемі Харківщини – напружена. Це пов’язано з кількістю обстрілів та пошкодженням обладнання, повідомив під час брифінгу заступник начальника центральної диспетчерської служби АТ «Харківобленерго» Ігор Ілюхін, передає ХОВА.

«Було значне пошкодження мереж як нашого товариства, також зазнали пошкоджень мережі магістральні, генеруюче обладнання. Тому є необхідність застосування мережевих обмежень, які відомі як ГПВ (графіки погодинних відключень) та ГАВ (графіки аварійних відключень)», – пояснив Ілюхін.

Він зазначив, що графіки наразі застосовують як у Харкові, так і в області.

<br />

«Але в залежності від стану мереж, вони трошки різняться. Обласні мережі більш радіальні, вони дозволяють вирівняти графік. Міські мережі більш складні за своєю структурою. В них більше залучені об’єкти функціонування міста та об’єкти критичної інфраструктури, які наразі дуже важливі для функціонування нашої обороноздатності. Тому по місту є застосування, але вони більш пов’язані з рівнем напруги мережі, які у нас останній тиждень дуже чутливі», – розповіли в обленерго.

Як довго графіки ще діятимуть в регіоні, Ілюхін прогнозувати не став, зазначив: «Це залежить не від нас».

«Це буде залежати від кількості обстрілів та наслідків. Тут не можна прогнозувати. Наші спеціалісти працюють цілодобово, щоб уникнути на все проходження осінньо-зимового періоду відключень», – сказав Ілюхін.