Как долго Харьковщина будет еще жить по графикам отключений света – облэнерго

Ситуация в энергосистеме Харьковщины – напряженная. Это связано с количеством обстрелов и повреждением оборудования, сообщил на брифинге заместитель начальника центральной диспетчерской службы АО «Харьковоблэнерго» Игорь Илюхин, передает ХОВА.

«Было значительное повреждение сетей как нашего общества, также получили повреждения сети магистральные, генерирующее оборудование. Поэтому необходимо применение сетевых ограничений, которые известны как ГПО (графики почасовых отключений) и ГАВ (графики аварийных отключений)», — пояснил Илюхин.

Он отметил, что графики применяются как в Харькове, так и в области.

<br />

«Но в зависимости от состояния сетей они немного отличаются. Областные сети более радиальные, они позволяют выровнять график. Городские сети более сложные по своей структуре. В них больше задействованы объекты функционирования города и объекты критической инфраструктуры, которые очень важны для функционирования нашей обороноспособности. Поэтому по городу есть применение, но они больше связаны с уровнем напряжения сети, которые у нас в последнюю неделю очень чувствительны», — рассказали в облэнерго.

Как долго еще графики будут действовать в регионе, Илюхин прогнозировать не стал, отметил: «Это зависит не от нас».

«Это будет зависеть от количества обстрелов и последствий. Здесь нельзя прогнозировать. Наши специалисты работают круглосуточно, чтобы избежать на все прохождение осенне-зимнего периода отключений», — сказал Илюхин.