Постраждав 12-річний хлопчик: фото обстріляної області показала прокуратура
За даними облпрокуратури, внаслідок ворожих ударів по Харківській області постраждали четверо людей. Серед них – дитина.
Близько 00:40 у ніч проти 27 листопада окупанти вдарили безпілотниками по Чугуївському району. Внаслідок “прильотів” у селищі Старий Салтів пошкоджені та зруйновані приватні будинки. Чоловік та жінка отримали гостру реакцію на стрес.
Вранці близько 06:15 росіяни атакували ще один населений пункт.
“У с. Мотузівка Берестинського району постраждали жінка та її 12-річний син. Пошкоджено домоволодіння, господарчі приміщення”, – пишуть у прокуратурі.
За попередньою інформацією, росіяни запускали БпЛА типу “Герань-2”.
“За процесуального керівництва Берестинської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали правоохоронці.
