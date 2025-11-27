Live

Пострадал 12-летний мальчик: фото обстрелянной области показала прокуратура

Происшествия 09:35   27.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
По данным облпрокуратуры, в результате вражеских ударов по Харьковской области пострадали четверо людей. Среди них – ребенок. 

Около 00:40 в ночь на 27 ноября оккупанты ударили беспилотниками по Чугуевскому району. В результате «прилетов» в поселке Старый Салтов повреждены и разрушены частные дома. Мужчина и женщина получили острую реакцию на стресс.

Утром, около 06:15 россияне атаковали еще один населенный пункт.

«В с. Мотузовка Берестинского района пострадали женщина и ее 12-летний сын. Повреждены домовладения, хозяйственные помещения», – пишут в прокуратуре.

По предварительной информации, россияне запускали БпЛА типа «Герань-2».

«При процессуальном руководстве Берестинской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.

Читайте также: Двое пострадавших, разрушены дома – Синегубов о сутках на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
