Пострадал 12-летний мальчик: фото обстрелянной области показала прокуратура
По данным облпрокуратуры, в результате вражеских ударов по Харьковской области пострадали четверо людей. Среди них – ребенок.
Около 00:40 в ночь на 27 ноября оккупанты ударили беспилотниками по Чугуевскому району. В результате «прилетов» в поселке Старый Салтов повреждены и разрушены частные дома. Мужчина и женщина получили острую реакцию на стресс.
Утром, около 06:15 россияне атаковали еще один населенный пункт.
«В с. Мотузовка Берестинского района пострадали женщина и ее 12-летний сын. Повреждены домовладения, хозяйственные помещения», – пишут в прокуратуре.
По предварительной информации, россияне запускали БпЛА типа «Герань-2».
«При процессуальном руководстве Берестинской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.
