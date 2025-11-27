Двое пострадавших, разрушены дома – Синегубов о сутках на Харьковщине

За сутки россияне ударили по четырем населенным пунктам Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в пос. Старый Салтов пострадали 74-летняя женщина и 84-летний мужчина. Также за помощью медиков обратились 22-летняя женщина, пострадавшая в Харькове 23 ноября, и 63-летний мужчина, пострадавший в с. Куриловка 24 ноября», – передает Синегубов.

В течение суток по региону ударило такое вооружение:

два БпЛА типа «Герань-2»;

три fpv-дрона;

БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в поселке Золочев Богодуховского района повреждено авто, а в Старом Салтове Чугуевского района оккупанты ударили по двум частным домам.