Двое пострадавших, разрушены дома – Синегубов о сутках на Харьковщине
За сутки россияне ударили по четырем населенным пунктам Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела в пос. Старый Салтов пострадали 74-летняя женщина и 84-летний мужчина. Также за помощью медиков обратились 22-летняя женщина, пострадавшая в Харькове 23 ноября, и 63-летний мужчина, пострадавший в с. Куриловка 24 ноября», – передает Синегубов.
В течение суток по региону ударило такое вооружение:
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- три fpv-дрона;
- БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в поселке Золочев Богодуховского района повреждено авто, а в Старом Салтове Чугуевского района оккупанты ударили по двум частным домам.
