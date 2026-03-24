Синегубов: трое пострадавших и один погибший за сутки из-за ударов врага

Помимо Харькова, россияне обстреляли 14 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Один погибший и трое пострадавших из-за атак.

«В пос. Слатино Дергачевской громады погиб 60-летний мужчина, подверглись острой реакции на стресс два 43-летних мужчины; в с. Обильное Золочевской громады острой реакции на стресс 30-летняя женщина», – добавил начальник ХОВА.

Также он напомнил, что враг ударил по Харькову.

За сутки по Харьковской области выпустили следующее вооружение:

семь КАБов;

четыре БпЛА типа «Герань-2»;

шесть БпЛА типа «Молния»;

шесть fpv-дронов;

десть БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах, уточнил Синегубов.