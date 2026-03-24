Live

Происшествия 09:50   24.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: трое пострадавших и один погибший за сутки из-за ударов врага

Помимо Харькова, россияне обстреляли 14 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Один погибший и трое пострадавших из-за атак.

«В пос. Слатино Дергачевской громады погиб 60-летний мужчина, подверглись острой реакции на стресс два 43-летних мужчины; в с. Обильное Золочевской громады острой реакции на стресс 30-летняя женщина», – добавил начальник ХОВА.

Также он напомнил, что враг ударил по Харькову.

За сутки по Харьковской области выпустили следующее вооружение:

  • семь КАБов;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • десть БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах, уточнил Синегубов.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов: трое пострадавших и один погибший за сутки из-за ударов врага», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
