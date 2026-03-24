Синегубов: трое пострадавших и один погибший за сутки из-за ударов врага
Помимо Харькова, россияне обстреляли 14 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Один погибший и трое пострадавших из-за атак.
«В пос. Слатино Дергачевской громады погиб 60-летний мужчина, подверглись острой реакции на стресс два 43-летних мужчины; в с. Обильное Золочевской громады острой реакции на стресс 30-летняя женщина», – добавил начальник ХОВА.
Также он напомнил, что враг ударил по Харькову.
За сутки по Харьковской области выпустили следующее вооружение:
- семь КАБов;
- четыре БпЛА типа «Герань-2»;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- шесть fpv-дронов;
- десть БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах, уточнил Синегубов.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, синегубов, Харьков, харьковщина;
Если вам интересна новость: «Синегубов: трое пострадавших и один погибший за сутки из-за ударов врага», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 09:50;