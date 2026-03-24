Live

Синєгубов: троє постраждалих та один загиблий за добу через удари ворога

Події 09:50   24.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Окрім Харкова, росіяни обстріляли 14 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один загиблий та троє постраждалих через атаки.

У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 60-річний чоловік, зазнали гострої реакції на стрес два 43-річні чоловіки; в с. Рясне Золочівської громади зазнала гострої реакції на стрес 30-річна жінка“, – додав начальник ХОВА.

Також він нагадав, що ворог ударив по Харкову.

За добу по Харківській області росіяни випустили таке озброєння:

  • сім КАБів;
  • чотири БпЛА типу “Герань-2”;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • шість fpv-дронів;
  • БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах, уточнив Синєгубов.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: троє постраждалих та один загиблий за добу через удари ворога», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окрім Харкова, росіяни обстріляли 14 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один загиблий та троє постраждалих через атаки.".