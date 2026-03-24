Синєгубов: троє постраждалих та один загиблий за добу через удари ворога
Окрім Харкова, росіяни обстріляли 14 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один загиблий та троє постраждалих через атаки.
“У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 60-річний чоловік, зазнали гострої реакції на стрес два 43-річні чоловіки; в с. Рясне Золочівської громади зазнала гострої реакції на стрес 30-річна жінка“, – додав начальник ХОВА.
Також він нагадав, що ворог ударив по Харкову.
За добу по Харківській області росіяни випустили таке озброєння:
- сім КАБів;
- чотири БпЛА типу “Герань-2”;
- шість БпЛА типу «Молния»;
- шість fpv-дронів;
- БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах, уточнив Синєгубов.
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 09:50;