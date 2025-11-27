Двоє постраждалих, зруйновані будинки – Синєгубов про добу на Харківщині

За добу росіяни вдарили по чотирьох населених пунктах Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу в сел. Старий Салтів постраждали 74-річна жінка і 84-річний чоловік. Також по допомогу медиків звернулися 22-річна жінка, яка постраждала в Харкові 23 листопада, та 63-річний чоловік, який постраждав у с. Курилівка 24 листопада”, – передає Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

два БпЛА типу “Герань-2”;

три fpv-дрони;

БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у селищі Золочів Богодухівського району пошкоджені авто, а у Старому Салтові Чугуївського району окупанти вдарили по двох приватних будинках.