На Куп’янщині окупанти атакували шість разів, на півночі – удвічі більше

Про 18 боїв у Харківській області повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні за 27 листопада. Також у відомстві поінформували, де саме наступали окупанти.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники стримали 12 штурмів ЗС РФ біля Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському – росіяни атакували шість разів біля Піщаного та Петропавлівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 66 авіаційних ударів, скинувши 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4013 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4388 дронів-камікадзе“, – пишуть у ГШ.

Втрати ворога, за даними Генштабу, такі: