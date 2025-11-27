Українські захисники, ймовірно, просунулися на Борівському напрямку – ISW
Про зміни на лінії фронту на Харківщині повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Так, на геолокаційних кадрах експерти зафіксували, як російські війська обстрілюють позиції ЗСУ на сході Курилівки. Раніше там базувалися ЗС РФ. Населений пункт, уточнили в ISW, розташований на південному сході від Куп’янська.
“Оцінка російських проникнень: відео, опубліковані 24 листопада, показують, як українські військовослужбовці завдають ударів по російських позиціях у лісистій місцевості вздовж автомагістралі Т-21-04 Вовчанськ-Чугуїв від Синельникового. Це не змінило передній край зони бойових дій”, – уточнили в Інституті вивчення війни.
Також, за інформацією експертів, СОУ, ймовірно, змогли дещо просунутися на Борівському напрямку.
“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно утримували передові позиції в центральній Богуславці (на північ від Борової) – районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігалася присутність російських військ”, – додали в ISW.
Читайте також: Реактивних «шахедів» буде все більше, прогнозує Ахіллес. Як з ними боротися
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Українські захисники, ймовірно, просунулися на Борівському напрямку – ISW», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2025 в 07:20;