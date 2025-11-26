Реактивних «шахедів» буде все більше, прогнозує Ахіллес. Як з ними боротися

Наприкінці цього року та протягом 2026-го ЗС РФ нарощуватимуть спроможності з виробництва реактивних «шахедів», прогнозує командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

За його словами, реактивні «шахеди» перевершують пропелерні насамперед за швидкістю, але мають недоліки — набагато менший радіус дії та вагу, яку можуть нести.

“Противник нарощує спроможності у “шахедах” звичайних, які деренчать, коли летять, з двигуном внутрішнього згорання і з пропелерами. Що зробили Сили оборони? Зараз влаштували по більшій частині єдине радіоелектронне поле, яке дозволяє нам своєчасно виявляти ворожі повітряні цілі і застосовувати ешелоновані засоби протиповітряної оборони. Ми маємо на увазі стаціонарні портативні засоби ППО, які у нас є, які надходять від партнерів, мобільні вогневі групи по тих цілях, які летять низько 200-250-300 метрів над землею, додатково бойова українська авіація і, звісно, наші дрони-перехоплювачі. Дрони-перехоплювачі розвивалися для протидії саме моторним “шахедам”. Вони мають певне обмеження по швидкості і, як наслідок, коли з’являється в повітряному просторі реактивний “шахед”, не кожен наш засіб може його наздогнати для того, щоб знищити”, – пояснює Федоренко.

При цьому він зазначив, що Україна вже має зразки озброєння, які «ефективно зарекомендували себе в тестових версіях й дають можливість збивати реактивні безпілотники».

“Тому на будь-яку дію завжди знаходиться протидія… Будемо протидіяти їм як у повітрі, так і, зокрема, на території РФ, де те все виготовлюється, комплектується, збирається, зберігається і потім направляється проти України”, – запевнив Федоренко.

Вперше українські військові зафіксували реактивні БпЛА 30 липня. Тоді Повітряні сили повідомляли, що дрони атакували з північного напрямку.