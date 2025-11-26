Реактивных «Шахедов» будет все больше, ожидает Ахиллес. Как с ними бороться

В конце этого года и в течение 2026-го ВС РФ будут наращивать возможности по производству реактивных «Шахедов», прогнозирует командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

По его словам, реактивные «Шахеды» превосходят пропеллерные прежде всего по скорости, но имеют и недостатки — гораздо меньший радиус действия и вес, который могут нести.

«Противник наращивает способности в «Шахедах» обычных, которые дребезжат, когда летят, с двигателем внутреннего сгорания и с пропеллерами. Что сделали Силы обороны? Сейчас устроили по большей части единое радиоэлектронное поле, которое позволяет нам своевременно обнаруживать вражеские воздушные цели и применять эшелонированные средства противовоздушной обороны. Мы имеем в виду стационарные портативные средства ПВО, которые у нас есть, которые поступают от партнеров, мобильные огневые группы по тем целям, которые летят низко, 200-250-300 метров над землей, дополнительно боевая украинская авиация и, конечно, наши дроны-перехватчики. Дроны-перехватчики разрабатывались для противодействия именно моторным «Шахедам». Они имеют определенное ограничение по скорости и, как следствие, когда в воздушном пространстве появляется реактивный «Шахед», не каждое наше средство может его догнать для того, чтобы уничтожить», — объясняет Федоренко.

<br />

При этом он отметил, что Украина уже имеет образцы вооружения, которые «эффективно зарекомендовали себя в тестовых версиях и дают возможность сбивать реактивные беспилотники».

«Поэтому на любое действие всегда находится противодействие… Будем противодействовать им как в воздухе, так и, в частности, на территории РФ, где все это производится, комплектуется, собирается, хранится и затем направляется против Украины», — заверил Федоренко.

Впервые украинские военные зафиксировали реактивные БпЛА 30 июля. Тогда Воздушные силы сообщали, что дроны атаковали с северного направления.