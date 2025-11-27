На Купянщине оккупанты атаковали шесть раз, на севере области – вдвое больше

О 18 боях в Харьковской области сообщает Генштаб ВСУ в сводке за 27 ноября. Также в ведомстве проинформировали, где именно наступали оккупанты.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сдержали 12 штурмов ВС РФ около Волчанска и Синельниково.

На Купянском – россияне атаковали шесть раз возле Песчаного и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений. Вчера противник нанес 66 авиационных ударов, сбросив 162 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4013 обстрелов, в том числе 60 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4388 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Потери врага, по данным Генштаба, такие: