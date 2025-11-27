Live

Участок на фортификациях и новый маршрут УЗ из Харькова – итоги 27 ноября

Оригинально 23:00   27.11.2025
Оксана Якушко
Участок на фортификациях и новый маршрут УЗ из Харькова – итоги 27 ноября

Очередной скандал с закупками для фортификаций в Харьковской области, последствия обстрела Старого Салтова, новый маршрут по железной дороге из Харькова в Германию. МГ «Объектив» напоминает главные новости 27 ноября.

Очередной скандал с закупками для строительства фортификаций в Харьковской области

В Харьковской области – очередной скандал из-за строительства фортификаций. Харьковский антикоррупционный центр заявил, что сейчас детективы НАБУ проводят досудебное расследование по завышению цен при закупке проволоки «егоза». Подробности узнали по определению Высшего антикоррупционного суда. Закупал «золотую проволоку» в 2022 и 2023 годах департамент ЖКХ и ТЭК ХОВА. Он был предназначен для постройки фортификационных сооружений. Как утверждают аналитики ХАЦ, схема была схожа с аналогичной с закупкой древесины. ХОВА заключала договор с компанией, никогда не производившей проволоку. Речь идет о «Слобожанской строительной компании один», основанной за полтора месяца до подписания 80-миллионного договора. Компания перечисляла деньги другому подрядчику, а уже тот – реальному производителю и нескольким фирмам с признаками фиктивности. На этом пути потерялась треть от первоначальной суммы. Речь идет о 27 миллионах гривен. Антикоррупционеры заявляют, что эти деньги «украли на обороне и легализовали через ООО». Отметим, что во время заседания Комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады директор НАБУ Семен Кривонос информировал: в бюро есть около 10 уголовных производств по злоупотреблению на фортификациях.

Четверо пострадали от обстрелов

Четверо человек пострадали от российских обстрелов в Харьковской области. По данным областной прокуратуры, ночью вражеские беспилотники атаковали Старый Салтов. Там повреждены и разрушены частные дома. У мужчин и женщин острая реакция на стресс. После 6 утра «прилетело» по селу Мотузовка в Берестинском районе. Там пострадали женщина и ее 12-летний сын.

Графики отключений не «отключат»

Как долго будет жить Харьковщина с графиками отключений? В Харьковоблэнерго отказываются дать такой прогноз. Заместитель начальника центральной диспетчерской службы Игорь Илюхин объяснил: «Это зависит не от нас», а от количества обстрелов и их последствий. Сейчас ситуация с ударами по энергетике, по его оценкам, становится все хуже. Разрушения в регионе значительны – как генерирующего оборудования, так и сетей. Восстановление занимает много времени из-за необходимости заказывать оборудование и ждать его изготовления. Так что жителям региона советуют запасаться повербанками, зарядными станциями и генераторами.

Из Харькова в Германию с одной пересадкой: новое предложение Укрзалізниці

Из Харькова в Германию с одной пересадкой. Укрзалізниця запускает новый маршрут. Железнодорожники сообщили об изменениях графика движения, которые состоятся уже с 14 декабря. Среди новых предложений – удобный маршрут из Харькова в Прагу и Мюнхен. Поезд номер 63/64 Харьков – Перемышль будет прибывать в польский город в 16:59, а через час, совершив пересадку, пассажиры будут отправляться дальше – в Чехию и Германию. Пересадки согласованы в обоих направлениях, и дорогу домой обещают не менее удобной, чем путешествие за границу.

Читайте также: Новый поезд с Харьковщины на Закарпатье начнет ходить 14 декабря

Автор: Оксана Якушко
