Розтрата 2,7 млн на фортифікаціях: справу відкрили стосовно чиновників ХОВА
Посадовцям департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА інкримінують зловживання службовим становищем під час будівництва фортифікаційних споруд, що спричинило суттєві збитки для державного бюджету.
Як повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, чиновники за попередньою змовою з постачальниками закупили фортифікаційні споруди за завищеною ціною, чим завдали бюджету збитків у розмірі понад 2,7 мільйона гривень.
НАЗК склало обґрунтовані висновки, а Національна поліція розпочала досудове розслідування. Посадовцям ОВА інкримінують ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Як раніше повідомили у Харківській обласній прокуратурі, внаслідок невиконаних умов договору щодо будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині підрядника через суд зобов’язали повернути державі майже 900 тисяч гривень. Договір із ним на 22 мільйони гривень департамент ХОВА уклав у лютому 2024 року.
Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2025 в 17:38
