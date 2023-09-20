“Усе побачите в декларації” – Єгорова-Луценко зреагувала на закиди

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко спростувала інформацію, яку розповсюдили про неї в мережі, та прокоментувала реакцію НАЗК.

“Щодо НАЗК та перевірки по мені. Абсолютно правильна реакція НАЗК. У разі надходження заяви має бути проведена перевірка. Я готова давати пояснення НАЗК з усіх питань, які в них виникнуть”, – сказала Єгорова-Луценко в коментарі МГ “Об’єктив”.

Нещодавно низка національних та регіональних ЗМІ розповсюдила інформацію одного з українських екснардепів. Він заявив, що чоловік голови Харківської облради Віталій Луценко нібито виїжджав за кордон “службовою автівкою облради” – щоб підписати там документи щодо купівлі акцій компанії – власниці ресторану в Каннах. До переліку претензій до Єгорової-Луценко автор повідомлення додав, що закордонна “власність” чоловіка не відображена в її декларації. Згадано й нібито включення чоловіка до складу офіційної економічної делегації Харківської області. Усі ці звинувачення голова Харківської облради послідовно спростовує.

“Ніякого майна за кордоном у мене немає. Мій чоловік дійсно ще до початку війни – у 2021-му – взяв в оренду приміщення у Франції, маючи на меті розбудову бізнесу зі здійснення послуг громадського харчування. Звісно, війна внесла в ці плани суттєві корективи. І звісно, дані щодо цих намірів будуть відображені в моїй декларації. Я особисто абсолютно підтримую позицію Президента України Володимира Зеленського щодо необхідності відкриття реєстрів декларацій якнайшвидше. Тож як тільки це буде зроблено – всі охочі матимуть можливість особисто пересвідчитися, яке майно є в мене та моєї родини”, – відзначила голова облради.

Щодо виїзду чоловіка за кордон, Єгорова-Луценко відзначила: її чоловік – багатодітний батько, він має трьох дітей від першого шлюбу, які наразі живуть за кордоном. Тож він неодноразово виїжджав із країни, аби побачитися з дітьми, й таке право має за законом.

“Ніяких листів від обласної ради для перетину ним кордону не потрібно, й, звісно, їх ніхто не пише. Так само жодних документів для включення його до складу делегації Харківської області ані апарат Харківської обласної ради, ані я особисто не подавали. Його включили до делегації з ініціативи представників бізнес-кіл Франції – за відповідним запрошенням”, – наголосила очільниця облради.

Щодо “службової автівки облради” та “особистого водія” Єгорова-Луценко коротко порекомендувала: “Той, хто таке пише, хай з’ясує, що таке службовий транспорт і чи є він у Харківської обласної ради. Додам, що за два роки моєї каденції, з яких більше ніж півтора припали на часи повномасштабного вторгнення рф, я ніколи не мала особистої охорони або броньованого авто, що передбачено вимогами безпеки”.

Нарешті голова Харківської облради зреагувала й на персону екснардепа, який став першоджерелом розповсюдженої інформації щодо неї: “Дуже смішно, коли питання “корупції” так непокоять людину, яку прилюдно у Верховній Раді показували з грошима “невідомого” походження”. Вона натякнула також, що знає, хто стоїть за поширенням негативної інформації про неї та її родину: “Мені добре відомий цей “штірліц” із забороненої партії з усією його “молодою командою”. До речі, який деякий час обіймав високу посаду в області.”