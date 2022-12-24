“Шах і мат” – голова Харківської облради відреагувала на рішення щодо Пушкіна

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко замість текстового коментаря у Фейсбук опублікувала колаж із цитатами Пушкіна та Шевченка.

“Шах і мат”, – говорить напис над цитатами.

Раніше депутати Харківської облради на сесії 24 грудня все ж таки перемогли себе і позбулися прізвища російського поета Пушкіна в назві Харківського театру. Заодно прибрали й слово “російський”. У результаті театр став Харківським академічним драматичним – без подробиць. Це рішення далося депутатам із третьої спроби. Перша провалилася у поетичній битві фракції “Блоку Кернеса” за російську літературу – у процесі депутати навіть цитували Пушкіна. Друга вже не відбулася працями самої Єгорової-Луценко, яка зняла проєкт рішення з голосування, пояснивши це необхідністю “уникнути судових спорів”.