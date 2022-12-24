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“Шах і мат” – голова Харківської облради відреагувала на рішення щодо Пушкіна

Політика 12:54   24.12.2022
Оксана Горун
“Шах і мат” – голова Харківської облради відреагувала на рішення щодо Пушкіна

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко замість текстового коментаря у Фейсбук опублікувала колаж із цитатами Пушкіна та Шевченка.

“Шах і мат”, – говорить напис над цитатами.

Раніше депутати Харківської облради на сесії 24 грудня все ж таки перемогли себе і позбулися прізвища російського поета Пушкіна в назві Харківського театру. Заодно прибрали й слово “російський”. У результаті театр став Харківським академічним драматичним – без подробиць. Це рішення далося депутатам із третьої спроби. Перша провалилася у поетичній битві фракції “Блоку Кернеса” за російську літературу – у процесі депутати навіть цитували Пушкіна. Друга вже не відбулася працями самої Єгорової-Луценко, яка зняла проєкт рішення з голосування, пояснивши це необхідністю “уникнути судових спорів”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 12:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко замість текстового коментаря у Фейсбук опублікувала колаж із цитатами Пушкіна та Шевченка".