«Шах и мат» — глава Харьковского облсовета отреагировала на решение по Пушкину
Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко вместо текстового комментария в facebook опубликовала коллаж с цитатами Пушкина и Шевченко.
«Шах и мат», — гласит надпись над цитатами.
Ранее депутаты Харьковского облсовета на сессии 24 декабря все же победили себя и избавились от фамилии русского поэта Пушкина в названии Харьковского театра. Заодно убрали и слово «русский». В итоге театр стал Харьковским академическим драматическим — без подробностей. Это решение далось депутатам с третьей попытки. Первая провалилась в поэтической битве фракции «Блока Кернеса» за русскую литературу — в процессе депутаты даже цитировали Пушкина на память. Вторая не состоялась уже трудами самой Егоровой-Луценко, которая сняла проект решения с голосования, объяснив это необходимостью «избежать судебных споров».
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 12:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко вместо текстового комментария в facebook опубликовала коллаж с цитатами Пушкина и Шевченко".