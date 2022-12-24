«Шах и мат» — глава Харьковского облсовета отреагировала на решение по Пушкину

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко вместо текстового комментария в facebook опубликовала коллаж с цитатами Пушкина и Шевченко.

«Шах и мат», — гласит надпись над цитатами.

Ранее депутаты Харьковского облсовета на сессии 24 декабря все же победили себя и избавились от фамилии русского поэта Пушкина в названии Харьковского театра. Заодно убрали и слово «русский». В итоге театр стал Харьковским академическим драматическим — без подробностей. Это решение далось депутатам с третьей попытки. Первая провалилась в поэтической битве фракции «Блока Кернеса» за русскую литературу — в процессе депутаты даже цитировали Пушкина на память. Вторая не состоялась уже трудами самой Егоровой-Луценко, которая сняла проект решения с голосования, объяснив это необходимостью «избежать судебных споров».