«Все увидите в декларации» — Егорова-Луценко отреагировала на упреки

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко опровергла информацию, распространенную о ней в сети, и прокомментировала реакцию НАПК.

«О НАПК и проверке по мне. Совершенно верная реакция НАПК. При поступлении заявления должна быть проведена проверка. Я готова давать объяснения НАПК по всем возникающим у них вопросам», — сказала Егорова-Луценко в комментарии МГ «Объектив».

Недавно ряд национальных и региональных СМИ распространили информацию одного из украинских экс-нардепов. Он заявил, что муж председателя Харьковского облсовета Виталий Луценко якобы выезжал за границу «на служебном авто облсовета» — чтобы подписать там документы о покупке акций компании – владельца ресторана в Каннах. К перечню претензий к Егоровой-Луценко автор сообщения добавил, что зарубежная «собственность» мужа не отражена в ее декларации. Упоминается и якобы включение мужа в состав официальной экономической делегации Харьковской области. Все эти обвинения глава Харьковского облсовета последовательно опровергает.

«Никакого имущества за границей у меня нет. Мой муж действительно еще до начала войны – в 2021-м – взял в аренду помещение во Франции, имея целью строительство бизнеса по оказанию услуг общественного питания. Естественно, война внесла в эти планы значительные коррективы. И, конечно, данные по этим намерениям будут отражены в моей декларации. Я лично абсолютно поддерживаю позицию Президента Украины Владимира Зеленского относительно необходимости открытия реестров деклараций как можно скорее. Как только это будет сделано – у всех желающих будет возможность лично убедиться, какое имущество есть у меня и моей семьи», — отметила глава облсовета.

Относительно выезда мужа за границу, Егорова-Луценко отметила: ее муж – многодетный отец, у него трое детей от первого брака, которые сейчас живут за границей. Он неоднократно выезжал из страны, чтобы увидеться с детьми, и такое право имеет по закону.

«Никаких писем от областного совета для пересечения им границы не нужно, и, конечно, их никто не пишет. Также никаких документов для включения его в состав делегации Харьковской области ни аппарат Харьковского областного совета, ни я лично не подавали. Его включили в делегацию по инициативе представителей бизнес-кругов Франции — по соответствующему приглашению», — подчеркнула глава облсовета.

Относительно «служебного автомобиля облсовета» и «личного водителя» Егорова-Луценко кратко порекомендовала: «Тот, кто такое пишет, пусть выяснит, что такое служебный транспорт и есть ли он у Харьковского областного совета. Добавлю, что за два года моей каденции, из которых более полутора пришлись на времена полномасштабного вторжения рф, я никогда не имела личной охраны или бронированного автомобиля, что предусмотрено требованиями безопасности».

Наконец глава Харьковского облсовета среагировала и на персону экс-нардепа, который стал первоисточником распространенной информации о ней: «Очень смешно, когда вопросы «коррупции» так беспокоят человека, которого публично в Верховной Раде показывали с деньгами «неизвестного» происхождения. Она намекнула также, что знает, кто стоит за распространением негативной информации о ней и ее семье: «Мне хорошо известен этот «штирлиц» из запрещенной партии со всей его «молодой командой». Который, кстати, некоторое время занимал высокую должность в области».