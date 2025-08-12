Live
Растрата 2,7 млн на фортификациях: дело открыли в отношении чиновников ХОВА

Харьков 17:38   12.08.2025
Елена Нагорная
Растрата 2,7 млн на фортификациях: дело открыли в отношении чиновников ХОВА Фот: НАПК

Должностным лицам департамента ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА инкриминируют злоупотребление служебным положением при строительстве фортификационных сооружений, что привело к существенному ущербу для государственного бюджета.

Как сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, чиновники по предварительному сговору с поставщиками закупили фортификационные сооружения по завышенной цене, чем нанесли бюджету ущерб в размере более 2,7 млн грн.

НАПК составило обоснованные выводы, а Национальная полиция начала досудебное расследование. Чиновникам ОВА инкриминируют ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как ранее сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в результате невыполненных условий договора по строительству фортификационных сооружений на Харьковщине подрядчика через суд обязали вернуть государству почти 900 тысяч гривен. Договор с ним на 22 миллиона гривен департамент ХОВА заключил в феврале 2024 года.

Читайте также: 233 млн грн разворовали на Харьковщине: облпрокуратура назвала фигурантов

 

Автор: Елена Нагорная
