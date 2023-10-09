У чиновницы мэрии Харькова резко разбогатела свекровь — разбирается НАПК

83-летняя свекровь заместительницы директора одного из департаментов мэрии Харькова купила автомобиль и квартиру на более чем 1,6 млн грн. При этом не ясно, где она взяла такие деньги.

«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у заместителя директора одного из департаментов Харьковского городского совета более чем на 1,6 млн грн», — сообщила пресс-служба НАПК.

Внимание специалистов привлекло внезапное расточительство 83-летней свекрови чиновницы.

«83-летняя свекровь приобрела автомобиль и квартиру более чем за 1,6 млн грн, не имея на это соответствующих законных доходов. Кроме того, НАПК установило, что все расходы, связанные с оформлением квартиры и последующим ее содержанием, осуществлялись именно должностным лицом и ее мужем», — отметили в НАПК.

Об обнаруженных нестыковках в семейном бюджете сотрудницы мэрии НАПК сообщило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. В дальнейшем САП будет решать вопрос об обращении в суд — чтобы признать активы необоснованными и изъять их в пользу государства.

Харьковское издание «Думка» со ссылкой на собственные источники сообщило, что чиновница, о которой идет речь в сообщении НАПК, — заместитель директора департамента регистрации Харьковского горсовета Юлия Богданюк.