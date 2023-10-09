У чиновниці мерії Харкова різко розбагатіла свекруха – розбирається НАЗК

83-річна свекруха заступниці директора одного з департаментів мерії Харкова купила автомобіль та квартиру на більш ніж 1,6 млн грн. При цьому незрозуміло, де вона взяла такі гроші.

“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у заступниці директора одного з департаментів Харківської міської ради на понад 1,6 млн грн”, — повідомила пресслужба НАЗК.

Увагу фахівців привернуло раптове марнотратство 83-річної свекрухи чиновниці.

“83-річна свекруха придбала автомобіль та квартиру за понад 1,6 млн грн, не маючи на це відповідних законних доходів. Крім того, НАЗК встановило, що всі видатки, пов’язані з оформленням квартири та подальшим її утриманням, здійснювались саме посадовицею та її чоловіком”, – зазначили в НАЗК.

Про виявлені нестикування в сімейному бюджеті співробітниці мерії НАЗК повідомило Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Надалі САП вирішуватиме питання про звернення до суду – щоб визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

Харківське видання “Думка” з посиланням на власні джерела повідомило, що чиновниця, про яку йдеться у повідомленні НАЗК, – заступниця директора департаменту реєстрації Харківської міськради Юлія Богданюк.