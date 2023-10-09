Live
  • Пн 09.10.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.58
  • EUR 38.65
    • 🟢

У чиновниці мерії Харкова різко розбагатіла свекруха – розбирається НАЗК

Політика 10:48   09.10.2023
Оксана Горун
У чиновниці мерії Харкова різко розбагатіла свекруха – розбирається НАЗК

83-річна свекруха заступниці директора одного з департаментів мерії Харкова купила автомобіль та квартиру на більш ніж 1,6 млн грн. При цьому незрозуміло, де вона взяла такі гроші.

“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у заступниці директора одного з департаментів Харківської міської ради на понад 1,6 млн грн”, — повідомила пресслужба НАЗК.

Увагу фахівців привернуло раптове марнотратство 83-річної свекрухи чиновниці.

“83-річна свекруха придбала автомобіль та квартиру за понад 1,6 млн грн, не маючи на це відповідних законних доходів. Крім того, НАЗК встановило, що всі видатки, пов’язані з оформленням квартири та подальшим її утриманням, здійснювались саме посадовицею та її чоловіком”, – зазначили в НАЗК.

Читайте також: 17 термочашок за мільйон грн хоче купити філію “Укрбургазу” з Харківщини

Про виявлені нестикування в сімейному бюджеті співробітниці мерії НАЗК повідомило Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Надалі САП вирішуватиме питання про звернення до суду – щоб визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

Харківське видання “Думка” з посиланням на власні джерела повідомило, що чиновниця, про яку йдеться у повідомленні НАЗК, – заступниця директора департаменту реєстрації Харківської міськради Юлія Богданюк.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Дружній вогонь»: росіяни зруйнували радянський пам’ятник на Харківщині (фото)
«Дружній вогонь»: росіяни зруйнували радянський пам’ятник на Харківщині (фото)
09.10.2023, 11:48
Удар по Грозі: кількість загиблих може зрости до 54 осіб – прокуратура
Удар по Грозі: кількість загиблих може зрости до 54 осіб – прокуратура
09.10.2023, 11:19
У чиновниці мерії Харкова різко розбагатіла свекруха – розбирається НАЗК
У чиновниці мерії Харкова різко розбагатіла свекруха – розбирається НАЗК
09.10.2023, 10:48
Поліція, суди, податкова: де на Харківщині найбільше колаборантів
Поліція, суди, податкова: де на Харківщині найбільше колаборантів
09.10.2023, 10:31
Погода ускладнила роботу аеророзвідки та ударних дронів ЗСУ – Федоренко
Погода ускладнила роботу аеророзвідки та ударних дронів ЗСУ – Федоренко
09.10.2023, 10:11
У Харкові закривають розбиті російською ракетою дахи будинків (фото)
У Харкові закривають розбиті російською ракетою дахи будинків (фото)
09.10.2023, 09:38

Новини за темою:

17:33
Синєгубов розповів, як на Харківщині боротимуться з корупцією
17:45
У голови ТЦК, де побили харків’янина, знайшли підозрілих активів на 4,4 млн
16:38
Топ-помічників Зеленського звинувачують в корупції – Reuters
19:13
Прирівняння корупції до держзради: Зеленський повідомив, коли закон буде у ВР
19:59
Два вороги – РФ і корупція: мерія Харкова задекларувала свою доброчесність

  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У чиновниці мерії Харкова різко розбагатіла свекруха – розбирається НАЗК»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 10:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "83-річна свекруха заступниці директора одного з департаментів мерії Харкова купила автомобіль та квартиру на більш ніж 1,6 млн грн. При цьому незрозуміло, де вона взяла такі гроші".