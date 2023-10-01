Live
  • Нд 01.10.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

17 термочашок за мільйон грн хоче купити філія “Укрбургазу” з Харківщини – ХАЦ

Суспільство 14:25   01.10.2023
Оксана Якушко
17 термочашок за мільйон грн хоче купити філія “Укрбургазу” з Харківщини – ХАЦ

Філія державного підприємства з Краснограду “Укрбургаз” планує придбати на суму понад мільйон гривень 17 термочашок, повідомляє Харківський антикорупційний центр (ХАЦ).

Акціонерне товариство “Укргазвидобування” в особі філії Бурове управління “Укрбургаз” планує придбати 17 термочашок зі з’ємним стаканом із нержавіючої сталі на загальну суму 1,35 млн грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель “ProZorro”.

У характеристиках термочашки зазначено, що вона має бути зі з’ємним стаканом з нержавіючої сталі, 230 В (CUP HEATER FOR VISCOMETERS) 130-30 за каталогом OFITE.

Замовник визначив призначення термочашки як інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі.

Одна термочашка коштуватиме приблизно 79 000 грн.

Аукціон має відбутись 9 жовтня. Поставити чашки мають у Красноград до кінця травня 2024 року.

“Укрбургаз” купував ідентичні термочашки у червні 2021 року. Тоді за 8 чашок заплатили 310,6 тис. грн. (1 чашка коштувала 38,8 тис. грн.).

Власником акціонерного товариства “Укргазвидобування” в особі філії “Шебелинкагазвидобування” є державна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

Читайте також: Роспропаганда «обробляє» повідомлення Харківської обласної прокуратури — ХАЦ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
17 термочашок за мільйон грн хоче купити філія “Укрбургазу” з Харківщини – ХАЦ
17 термочашок за мільйон грн хоче купити філія “Укрбургазу” з Харківщини – ХАЦ
01.10.2023, 14:25
Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
30.09.2023, 19:05
У Харкові чоловік на смерть підірвався на вулиці
У Харкові чоловік на смерть підірвався на вулиці
30.09.2023, 08:47
Володіння Харковом для росіян було принципово – Сирський
Володіння Харковом для росіян було принципово – Сирський
30.09.2023, 16:28
Їхав на велосипеді. 63-річний чоловік загинув у Вовчанську внаслідок обстрілу
Їхав на велосипеді. 63-річний чоловік загинув у Вовчанську внаслідок обстрілу
01.10.2023, 13:26
Харків застиг на хвилину. У місті вшанували пам’ять загиблих захисників(відео)
Харків застиг на хвилину. У місті вшанували пам’ять загиблих захисників(відео)
01.10.2023, 12:50

Новини за темою:


  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «17 термочашок за мільйон грн хоче купити філія “Укрбургазу” з Харківщини – ХАЦ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 14:25;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Філія державного підприємства з Краснограду “Укрбургаз” планує придбати на суму понад мільйон гривень 17 термочашок, повідомляє Харківський антикорупційний центр (ХАЦ).".