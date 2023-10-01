17 термочашок за мільйон грн хоче купити філія “Укрбургазу” з Харківщини – ХАЦ

Філія державного підприємства з Краснограду “Укрбургаз” планує придбати на суму понад мільйон гривень 17 термочашок, повідомляє Харківський антикорупційний центр (ХАЦ).

Акціонерне товариство “Укргазвидобування” в особі філії Бурове управління “Укрбургаз” планує придбати 17 термочашок зі з’ємним стаканом із нержавіючої сталі на загальну суму 1,35 млн грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель “ProZorro”.

У характеристиках термочашки зазначено, що вона має бути зі з’ємним стаканом з нержавіючої сталі, 230 В (CUP HEATER FOR VISCOMETERS) 130-30 за каталогом OFITE.

Замовник визначив призначення термочашки як інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі.

Одна термочашка коштуватиме приблизно 79 000 грн.

Аукціон має відбутись 9 жовтня. Поставити чашки мають у Красноград до кінця травня 2024 року.

“Укрбургаз” купував ідентичні термочашки у червні 2021 року. Тоді за 8 чашок заплатили 310,6 тис. грн. (1 чашка коштувала 38,8 тис. грн.).

Власником акціонерного товариства “Укргазвидобування” в особі філії “Шебелинкагазвидобування” є державна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.