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Роспропаганда “обробляє” повідомлення Харківської обласної прокуратури – ХАЦ

Суспільство 17:43   30.09.2023
Оксана Горун
Роспропаганда “обробляє” повідомлення Харківської обласної прокуратури – ХАЦ

У Харківському антикорупційному центрі звернули увагу на те, що російські пропагандисти почали створювати маніпулятивні повідомлення на основі релізів пресслужби Харківської обласної прокуратури.

“Маніпулятивні повідомлення пропагандистів на ресурсах, орієнтованих на мешканців Харківської області, стають усе більш регулярними”, – попередили в ХАЦ.

Зокрема, російські пропагандисти винайшли новий спосіб генерувати “новини про нацистів”. Вони почали “творчо обробляти” повідомлення пресслужби Харківської обласної прокуратури. Як приклад таких “новин” від пропагандистів ворога ХАЦ навів повідомлення про “дідуся, який заготовив для своєї сім’ї візок дров” і нібито за це піде під суд.

Фейк російської пропаганди із повідомлення прокуратури
Фото: скріншот

“Пояснюємо, чому це повідомлення росіян як мінімум маніпуляція. Нагадаємо, пресслужба облпрокуратури опублікувала інформацію про те, що мешканець села Федорівка Куп’янського району в серпні 2023 року, не маючи спеціального дозволу, за допомогою бензопили вирубав ясені на території Великобурлуцького лісництва “ДП “Куп’янський лісгосп”. Чорного лісоруба правоохоронці викрили на місці вчинення злочину. Сума завданих збитків становить близько 120 000 гривень. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Як бачимо, сума збитків складає 120 000 гривень, а це точно не візок дров. Крім того, у релізі та в повідомленнях пропагандистів не зазначений вік підозрюваного. Тож заголовок пропагандистів про те, що це дідусь, є маніпулятивним. Як і мета вирубки дерев, про яку в релізі немає жодного слова”, — проаналізували “творчість” роспропаганди в ХАЦ.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2023 в 17:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському антикорупційному центрі звернули увагу на те, що російські пропагандисти почали створювати маніпулятивні повідомлення на основі релізів пресслужби Харківської обласної прокуратури".