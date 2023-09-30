Роспропаганда «обрабатывает» сообщения Харьковской областной прокуратуры — ХАЦ

В Харьковском антикоррупционном центре обратили внимание, что российские пропагандисты начали создавать манипулятивные сообщения на основе релизов пресс-службы Харьковской областной прокуратуры.

«Манипулятивные сообщения пропагандистов на ресурсах, ориентированных на жителей Харьковской области, становятся все более регулярными», — предупредили в ХАЦ.

В частности, российские пропагандисты изобрели новый способ генерировать «новости про нацистов». Они начали «творчески обрабатывать» сообщения пресс-службы Харьковской областной прокуратуры. В качестве примера таких «новостей» от пропагандистов врага ХАЦ привел сообщение про «дедушку, который заготовил для своей семьи тележку дров» и якобы за это пойдет под суд.

«Объясняем почему это сообщение россиян как минимум манипуляция. Напомним, пресс-служба облпрокуратуры опубликовала информацию о том, что житель села Федоровка Купянского района в августе 2023 года, не имея специального разрешения, с помощью бензопилы вырубил ясени на территории Великобурлукского лесничества «ГП «Купянский лесхоз». Черного лесоруба правоохранители разоблачили на месте совершения преступления. Сумма нанесенного ущерба составляет около 120 000 гривен. Дело будет рассматриваться в Чугуевском городском суде Харьковской области. Как видим, сумма ущерба составляет 120 000 гривен, а это точно не тележка дров. Кроме того, в релизе и в сообщениях пропагандистов не указан возраст подозреваемого. Поэтому заголовок пропагандистов о том, что это дедушка, является манипулятивным. Как и цель вырубки деревьев, о которой в релизе нет ни слова», — проанализировали «творчество» роспропаганды в ХАЦ.