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Роспропаганда «обрабатывает» сообщения Харьковской областной прокуратуры — ХАЦ

Общество 17:43   30.09.2023
Оксана Горун
Роспропаганда «обрабатывает» сообщения Харьковской областной прокуратуры — ХАЦ

В Харьковском антикоррупционном центре обратили внимание, что российские пропагандисты начали создавать манипулятивные сообщения на основе релизов пресс-службы Харьковской областной прокуратуры.

«Манипулятивные сообщения пропагандистов на ресурсах, ориентированных на жителей Харьковской области, становятся все более регулярными», — предупредили в ХАЦ.

В частности, российские пропагандисты изобрели новый способ генерировать «новости про нацистов». Они начали «творчески обрабатывать» сообщения пресс-службы Харьковской областной прокуратуры. В качестве примера таких «новостей» от пропагандистов врага ХАЦ привел сообщение про «дедушку, который заготовил для своей семьи тележку дров» и якобы за это пойдет под суд.

Фейк российской пропаганды из сообщения прокуратуры
Фото: скриншот

«Объясняем почему это сообщение россиян как минимум манипуляция. Напомним, пресс-служба облпрокуратуры опубликовала информацию о том, что житель села Федоровка Купянского района в августе 2023 года, не имея специального разрешения, с помощью бензопилы вырубил ясени на территории Великобурлукского лесничества «ГП «Купянский лесхоз». Черного лесоруба правоохранители разоблачили на месте совершения преступления. Сумма нанесенного ущерба составляет около 120 000 гривен. Дело будет рассматриваться в Чугуевском городском суде Харьковской области. Как видим, сумма ущерба составляет 120 000 гривен, а это точно не тележка дров. Кроме того, в релизе и в сообщениях пропагандистов не указан возраст подозреваемого. Поэтому заголовок пропагандистов о том, что это дедушка, является манипулятивным. Как и цель вырубки деревьев, о которой в релизе нет ни слова», — проанализировали «творчество» роспропаганды в ХАЦ.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 17:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском антикоррупционном центре обратили внимание, что российские пропагандисты начали создавать манипулятивные сообщения на основе релизов пресс-службы Харьковской областной прокуратуры".