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Пропагандист разгоняет фейк, что Украина готовится сдать Харьков и Сумы — ХАЦ

Общество 17:25   02.07.2023
Елена Нагорная
Пропагандист разгоняет фейк, что Украина готовится сдать Харьков и Сумы — ХАЦ Коллаж ОО «ХАЦ»

Российский репортер и пропагандист Александр Сладков 2 июля заявил в своем Telegram-канале, что якобы Украина готовится сдать Харьков и Сумы. Активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр» развенчивают вражеский фейк — в рамках проекта международной организации Internews Network.

Сладков заявил, что в Харькове и Сумах началась эвакуация крупных предприятий и укрепление второй линии обороны.

«Очевидно, сообщение от Сладкова — это типичное нагнетание паники и запугивание гражданского населения Харькова и Сум», — пишут на сайте Харьковского антикоррупционного центра.

Активисты напоминают, что накануне глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко побывал на границе с РФ на Харьковщине, где проверил обустройство обороны границы. Руководитель ГПСУ также отметил, что это направление остается сложным и ответственным, и подчеркнул, что «здесь есть и всегда будет наша граница».

«Также стоит отметить, что в области активно строятся фортификационные сооружения. В 2022 году в рамках программы территориальной обороны было заключено договоров на 676,5 миллионов гривен. По состоянию на сейчас в 2023 году департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА уже заключил 93 договора на 461 миллион гривен по строительству в сфере территориальной обороны фортификационных сооружений в области», — добавляют активисты ХАЦ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 17:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский репортер и пропагандист Александр Сладков 2 июля заявил в своем Telegram-канале, что якобы Украина готовится сдать Харьков и Сумы. Активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр» развенчивают вражеский фейк — в рамках проекта международной организации Internews Network.".