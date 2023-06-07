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Россияне запустили фейк о токсичном аммиачном облаке над Харьковщиной

Общество 15:55   07.06.2023
Виктория Яковенко
Россияне запустили фейк о токсичном аммиачном облаке над Харьковщиной Фото: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Россияне после повторного обстрела аммиакопровода в Харьковской области распространяют в своих СМИ видео с химическим облаком.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Страшный» фрагмент с ядовитым облаком на 23 секунды слили в сеть российские пропагандисты, чтобы показать последствия утечки аммиака после обстрела трубопровода «Тольятти – Одесса». Этот материал подхватили каналы «Z-военкоров», – говорится в сообщении.

На самом же деле, по информации главы ХОВА Олега Синегубова, в результате террористического обстрела в Купянском районе произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком.

Напомним, около 21:00 5 июня в селе Западное Купянского района в результате вражеского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода. По данным ХОВА утечка произошла на участке протяженностью 2,2 километра, где оставалось 134 тонны технического аммиака.

Читайте также: Военные РФ повторно обстреляли аммиакопровод на Купянщине — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 15:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне после повторного обстрела аммиакопровода в Харьковской области распространяют в своих СМИ видео с химическим облаком.".