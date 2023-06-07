Росіяни запустили фейк про токсичну аміачну хмару над Харківщиною

Росіяни після повторного обстрілу аміакопроводу в Харківській області поширюють у своїх ЗМІ відео з хімічною хмарою.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Страшний» фрагмент з отруйною хмарою на 23 секунди вкинули у мережу російські пропагандисти, щоб показати наслідки витоку аміаку після обстрілу трубопроводу “Тольятті – Одеса”. Цей матеріал підхопили канали «Z-воєнкорів», – йдеться у повідомленні.

Насправді ж, за інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у результаті терористичного обстрілу, у Куп‘янському районі сталася розгерметизація трубопроводу з аміаком.

Напомним, близько 21:00 5 червня в селі Западне Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. За даними ХОВА, витік стався на ділянці довжиною 2,2 кілометра, де залишалося 134 тонни технічного аміаку.