Росіяни запустили фейк про токсичну аміачну хмару над Харківщиною
Росіяни після повторного обстрілу аміакопроводу в Харківській області поширюють у своїх ЗМІ відео з хімічною хмарою.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
«Страшний» фрагмент з отруйною хмарою на 23 секунди вкинули у мережу російські пропагандисти, щоб показати наслідки витоку аміаку після обстрілу трубопроводу “Тольятті – Одеса”. Цей матеріал підхопили канали «Z-воєнкорів», – йдеться у повідомленні.
Насправді ж, за інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у результаті терористичного обстрілу, у Куп‘янському районі сталася розгерметизація трубопроводу з аміаком.
Напомним, близько 21:00 5 червня в селі Западне Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. За даними ХОВА, витік стався на ділянці довжиною 2,2 кілометра, де залишалося 134 тонни технічного аміаку.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни після повторного обстрілу аміакопроводу в Харківській області поширюють у своїх ЗМІ відео з хімічною хмарою.".